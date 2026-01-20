  1. Privatkunden
Eurovision 2026 in Wien Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am nächsten ESC

Carlotta Henggeler

20.1.2026

ESC-Hoffnung 2026: Veronica Fusaro. 
ESC-Hoffnung 2026: Veronica Fusaro. 
SRF/Nils Sandmeier

Die Schweizer Musikerin Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt. Die 28-Jährige tritt beim 70. Eurovision Song Contest an, der 2026 in Österreich über die Bühne geht. Die Schweiz kämpft im zweiten Halbfinale am 14. Mai um den Finaleinzug.

Carlotta Henggeler

20.01.2026, 11:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Veronica Fusaro wird die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten und tritt im zweiten Halbfinale am 14. Mai an.
  • Die 28-jährige Musikerin aus Thun bringt internationale Bühnenerfahrung mit und setzt künstlerisch auf emotionale Tiefe, Ehrlichkeit und stilistische Vielfalt.
  • Der ESC-Song wird am 11. März 2026 veröffentlicht, die visuelle Inszenierung übernimmt der renommierte Kreativdirektor Fredrik Rydman.
Mehr anzeigen

Veronica Fusaro aus Thun BE vertritt die Schweiz am «Eurovision Song Contest» 2026 in Wien. Für die 28-jährige Musikerin ist die Nomination eine besondere Auszeichnung: Es sei für sie ein «grosses Vertrauensgeschenk», die Schweiz am ESC vertreten zu dürfen. Sie wolle die internationale Bühne nutzen, um ihre Musik ehrlich und unverstellt zu zeigen. Entsprechend gross ist ihre Vorfreude auf den Wettbewerb, der Menschen, Kulturen und Musik auf einzigartige Weise zusammenbringe.

Mit ihrer markanten Stimme und einem atmosphärischen Sound zählt Veronica Fusaro zu den spannendsten Stimmen des Schweizer Alternative Pop. In ihren Songs verbindet sie Pop mit Soul- und Rock-Elementen, geprägt von emotionaler Tiefe und persönlichem Storytelling. Als Tochter einer Schweizer Mutter und eines italienischen Vaters fliessen kulturelle Vielfalt und eigene Erfahrungen ganz selbstverständlich in ihre Musik ein.

Von «Best Talent» zur ESC-Bühne

Veronica Fusaro gilt als starke Live-Performerin mit internationaler Erfahrung. 2016 wurde sie von SRF 3 als «Best Talent» ausgezeichnet. Seither stand sie bei über 500 Konzerten im In- und Ausland auf der Bühne, darunter am Glastonbury Festival, am Montreux Jazz Festival und am Gurtenfestival. Zudem eröffnete sie Konzerte für Mark Knopfler im Amphitheater von Nîmes und beendete das Jahr 2023 mit einer Headline-Show im Kaufleuten Zürich.

Im Fokus ihres aktuellen Schaffens steht ihr zweites Album «Looking for Connection», das im Oktober 2025 erschien. Darin thematisiert Fusaro das Leben in der Postmoderne und das wachsende Bedürfnis nach Echtheit. Bereits ihr Debütalbum «All the Colors of the Sky» (2023) erreichte Platz fünf der Schweizer Charts und wurde von Publikum und Medien positiv aufgenommen. Auf der Bühne verbindet sie Verletzlichkeit mit Selbstbewusstsein – und berührt mit ehrlichen Texten und einer unverwechselbaren Stimme.

So fiel die Wahl

Insgesamt wurden 493 Songs für die Schweizer ESC-Teilnahme 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Die Stimmen wurden – wie im ESC-Finale – je zur Hälfte gewichtet.

Künstlerische Umsetzung

Mit welchem Song Veronica Fusaro für die Schweiz antritt, wird am 11. März 2026 bekannt gegeben. Für die visuelle und künstlerische Inszenierung ihres ESC-Auftritts ist der schwedische Kreativdirektor Fredrik «Benke» Rydman verantwortlich. Er zählt zu den erfolgreichsten ESC-Kreativen und gewann den Wettbewerb unter anderem mit Måns Zelmerlöw (2015) und Nemo für die Schweiz (2024). Für Fusaro entwickelt Rydman eine Inszenierung, die ihre musikalische Identität und emotionale Präsenz in den Mittelpunkt stellt.

ESC 2026: Daten und Übertragung

Der 70. «Eurovision Song Contest» findet 2026 in Wien statt. Die Halbfinals werden am 12. und 14. Mai auf SRF zwei übertragen, das Finale am 16. Mai live aus der Wiener Stadthalle auf SRF 1. Insgesamt treten Künstlerinnen und Künstler aus 35 Ländern gegeneinander an. Mit über 170 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit zählt der ESC zu den grössten TV-Events der Welt.

