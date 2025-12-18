  1. Privatkunden
«Einziger Flop meiner Laufbahn» Volksmusik-Star Andreas Gabalier bereut seinen «einzigen Flop»

Carlotta Henggeler

18.12.2025

Sänger Andreas Gabalier spricht in einer neuen TV-Doku über seine Karriere und seinen Umgang mit Kritik. (Archivbild)
Sänger Andreas Gabalier spricht in einer neuen TV-Doku über seine Karriere und seinen Umgang mit Kritik. (Archivbild)
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Andreas Gabalier hat die Volksmusik mit Rockelementen neu geprägt. Seit 16 Jahren steht er erfolgreich auf der Bühne – trotz Kritik. In einer TV-Doku spricht er nun über seinen «einzigen Flop» und den Umgang mit Gegenwind.

Teleschau

18.12.2025, 22:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Andreas Gabalier bezeichnet seinen Song «Liebesleben» über queere Liebe als den einzigen Flop seiner Karriere, da ihm die Botschaft nicht abgenommen wurde.
  • In einer TV-Doku spricht er über seine Entwicklung vom braven Volksmusiker zum polarisierenden Volks-Rock’n’Roller und wehrt sich erneut gegen politische Vorwürfe.
  • Trotz Kritik will er sich auf seine Fans konzentrieren und betont: «Man macht das, was man macht, für die Leute, die Freude damit haben.»
  • Die Gabalier-Doku «Hits, Herz und Heimat – Der Schlagerhype» lief am Mittwoch, 17. Dezember, auf 3Sat., um 21.05 Uhr.
Mehr anzeigen

Er ist bekannt als Volks-Rock'n'Roller. Andreas Gabalier macht seit Jahren erfolgreich Volksmusik – auf seine Weise. Er kombiniert rockige Töne mit typischen Texten der Volksmusik. Doch obwohl er sich seit einigen Jahren fest in der Branche etabliert hat, gibt es auch viel Kritik am gebürtigen Steirer. Darüber hat der Musiker nun in der TV-Doku «Hits, Herz und Heimat  Der Schlagerhype» gesprochen.

Vor 16 Jahren hat Gabalier angefangen, Songs zu schreiben und aufzutreten. Seine ersten Auftritte zeigen ihn noch mit glatt geföhnten Haaren als «braven Volksmusiker», wie etwa im Musikantenstadl im Jahre 2009. Doch dieses Image hat der «Alpen-Elvis» in der Vergangenheit gelassen: «Auf diesen Meilenstein blicke ich mit einem grossen breiten Grinsen zurück. Es sind einfach Zeitzeugen», kommentiert Gabalier die Bilder. Er gesteht zudem: «Ich hab zu der Zeit überhaupt nicht gewusst, was da passiert.»

Gabalier zu Kritik: «In tausend Interviews klargestellt»

Mittlerweile ist er als Volks-Rock'n'Roller bekannt, macht eine Mischung aus Rock-, Volks- und Partymusik. Doch Gabalier polarisiert auch, da er ein stark konservatives Bild von Heimat verbreitet. Kritiker werfen ihm vor, in seinen Texten veraltete Rollenbilder und rechte Ideen aufzugreifen. Davon will der 41-Jährige jedoch nichts wissen.

«Ich glaube gar nicht, dass die Musik polarisiert, sondern ich als Person», betont Gabalier. Über die Negativ-Schlagzeilen erklärt er: «Ich glaube, dass das ausschliesslich deswegen passiert ist, weil dieser Erfolg einfach von heute auf morgen so gross da war und, dass viele dieser Interviews der Anfangszeit niemals so gross gemacht worden wären, wenn das – überspitzt gesagt – ein kleinerer Fisch von sich gegeben hätte.»

SRF auf den Spuren von Egli und Fischer. «Die Schlager-Welt ist überhaupt nicht verstaubt»

SRF auf den Spuren von Egli und Fischer«Die Schlager-Welt ist überhaupt nicht verstaubt»

Er stellt klar, keine Nähe nach «rechts oder ähnliches» zu haben: «Das habe ich in tausend Interviews klargestellt. (...) Ich habe diese Vorwürfe immer wieder von mir gewiesen und das mache ich nach wie vor.» Er sei mittlerweile müde geworden, immer wieder darüber sprechen zu müssen. Stattdessen wolle er sich auf die Menschen besinnen, die hinter ihm stehen und die er mit seiner Musik begeistert: «Man macht das, was man macht, für die Leute, die Freude damit haben, und nicht für irgendwelche Kritiker.»

Volks-Rock'n'Roller singt «übermorgen nicht im Kleid»

In der Vergangenheit liess ihn die Kritik jedoch nicht immer kalt. Mit dem Song «Liebeleben» brachte er ein Plädoyer für die queere Liebe und Toleranz raus. Darin singt er unter anderem die Zeilen: «Ob Frau und Mann, oder Mann und Mann oder zwei Mädchen dann (...) ist es Liebe, ist es Leben.»

Doch den «Imagewandel» nahmen ihm die Kritiker offenbar nicht ab. Gabalier erklärt rückblickend: «Das war der einzige Flop meiner Laufbahn. Vielleicht wollten sie es auch einfach nicht von mir hören».

Am Ende sei jeder seine Marke, seine Brand, so betont Gabalier: «Das ist das Laster. ‹Coca-Cola ist morgen nicht gelb, der Volks-Rock'n'Roller singt übermorgen nicht im Kleid›.»

