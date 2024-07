Rapper Monet192: «Wertschätze es sehr, dass das Publikum immer grösser wird» Für Monet192 war es am Donnerstag bereits das dritte Mal, dass er am Openair Frauenfeld performte. Zu blue News sagt der Schweizer Rapper, wie dankbar er ist, mittlerweile auf der Hauptbühne zu stehen, und dass er sich über den Fortschritt freut. 11.07.2024

Rapper Monet192 kennt das Openair Frauenfeld schon. Der Ostschweizer trat am Donnerstag bereits zum dritten Mal vor seinen Fans auf der Allmend auf. Das Publikum wächst und wächst, wie er im Interview sagt.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagnachmittag trat Monet192 zum dritten Mal in seiner Karriere am Openair Frauenfeld auf.

Nach seinem Auftritt schwärmt er vom Publikum und freut sich, dass er erstmals auf der Hauptbühne stand.

Im Video stellt blue News dem Ostschweizer Rapper, der auch in Deutschland Erfolg feiert, Entweder-oder-Fragen. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

Monet192 gehört zu den meistgestreamten Schweizer Künstlern. Der Rapper hat nicht nur in der Schweiz eine grosse Fanbase, sondern ist auch in Deutschland ein fester Name in der Hip-Hop-Szene.

In diesem Jahr feiert er seinen dritten Auftritt am Openair Frauenfeld. blue News hat ihn nach seinem Auftritt getroffen. Nach seiner Show schwärmt er vom grossen Moment. «Vor zwei Jahren war ich noch nicht auf der Hauptstage», so der Ostschweizer.

Damals sei es noch nicht ganz so voll gewesen wie an seinem jetzigen Konzert. Monet192, der mit bürgerlichem Namen Karim Russo heisst, fügt an: «Man sieht den Progress. Es bewegt sich etwas und es werden immer mehr Leute.» Das wertschätze er sehr.

Monet192: «In Asien kann ich mich gut kreativ entfalten»

In letzter Zeit sei der Ostschweizer Hip-Hop-Musiker viel in Asien, genauer gesagt Thailand, gewesen. «Ich kann mich dort sehr gut kreativ frei entfalten.»

Monet192 sei nicht mehr so oft in der Schweiz. Was er von der Schweiz vermisst, wenn er im Ausland ist? «Natürlich fehlt mir immer meine Familie, Infrastruktur und all die Leute, die ich um mich herum habe», führt der Rapper aus.

Nach seinem Auftritt am Openair Frauenfeld stellt blue News Monet192 ausserdem Entweder-oder-Fragen. Ob er Currywurst oder Olma-Bratwurst lieber hat, erfährst du im Video.