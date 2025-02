Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen Laura Maria Rypa

Der Streit am 7. Oktober zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wurde von der Staatsanwaltschaft untersucht. Rolf Vennenbernd/dpa

Anfang Oktober landete Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa nach einem heftigen Streit im Spital. Die Polizei untersuchte den Vorfall. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen nun abgeschlossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Staatsanwaltschaft Köln stellte das Verfahren gegen Pietro Lombardi wegen fehlenden Tatverdachts ein. Es ging um einen Streit, der am 7. Oktober 2024 eskalierte.

Laura Maria Rypa nutzte ihr Zeugnisverweigerungsrecht, was zur Einstellung des Verfahrens beitrug.

Lombardi räumte Fehlverhalten ein und versprach, an seinen emotionalen Reaktionen zu arbeiten. Mehr anzeigen

In letzter Zeit sorgte das Privatleben von «DSDS»-Star Pietro Lombardi für Schlagzeilen. Erst kürzlich gab es grossen Knatsch zwischen Lombardis Verlobter und seiner Ex. Laura Maria Rypa warf Sarah Engels vor, durch ein Promo-Video alte Konflikte zwischen ihr und Pietro Lombardi bewusst wieder aufzuwärmen.

Jetzt steht Pietro Lombardi wieder im Fokus der Medien. Diesmal geht es um den heftigen Streit zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) am 7. Oktober 2024.

Die Polizei rückte bei der Luxusvilla an. Die Influencerin musste sich in einem Spital in Köln behandeln lassen. Danach wurde sogar ein Kontaktverbot verhängt – und Pietro Lombardi verlor seinen Juroren-Job bei «DSDS». Der Vorwurf: häusliche Gewalt.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Köln die Ermittlungen abgeschlossen. Die Beamten kommen zu einem eindeutigen Ergebnis, berichten verschiedene Medien.

Verfahren wird eingestellt

Demnach kann der deutsche Popstar aufatmen. Der Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagt zur «Bild»: «Die Staatsanwaltschaft Köln hat das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.»

Die Verfahrenseinstellung wurde angeblich auch dadurch begünstigt, dass Laura ihr Zeugnisverweigerungsrecht genutzt hat.

Lombardi bereut sein Verhalten

Pietro Lombardi gab in einem Statement indessen zu, sein Verhalten zu bereuen. Der Sänger bestreitet jedoch, handgreiflich geworden zu sein.

In einem Statement auf Instagram sagte er: «Ich war ein richtiges Arschloch.» Er habe Laura versprochen, dass er an seinen Problemen arbeiten will: «Ich versuche, meine Emotionen besser in Griff zu behalten.»

Der Streit drehte sich ums Thema Geld.

