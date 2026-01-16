  1. Privatkunden
dpa

16.1.2026 - 09:55

Bild: dpa

Julio Iglesias gilt als einer der erfolgreichsten Musiker weltweit. Zuletzt war es um den 82-Jährigen still geworden. Jetzt werfen ihm zwei Frauen sexuelle Übergriffe vor. Der Sänger weist die Missbrauchsvorwürfe zurück.

DPA

16.01.2026, 09:55

16.01.2026, 10:12

  • Eine frühere Haushaltshilfe und eine ehemalige Physiotherapeutin von Julio Iglesias werfen dem spanischen Sänger sexuelle Übergriffe vor.
  • Jetzt hat der 82-Jährige die Vorwürfe auf Instagram zurückgewiesen.
  • «Ich habe noch nie so viel Boshaftigkeit erlebt, aber ich habe noch die Kraft, die Menschen über die ganze Wahrheit zu informieren und meine Würde angesichts einer so schweren Beleidigung zu verteidigen», schreibt Iglesias.
Der spanische Weltstar Julio Iglesias hat Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zurückgewiesen.

«Ich bestreite, jemals eine Frau beschuldigt, unter Druck gesetzt oder respektlos behandelt zu haben. Diese Anschuldigungen sind absolut falsch und machen mich sehr traurig», schreibt der 82-Jährige auf Instagram. 

Zwei frühere Angestellte des Sängers hatten über sexuelle Übergriffe, Beleidigungen, Demütigungen, Gewaltanwendung und Zwangsarbeit «in einem Umfeld ständiger Kontrolle und Belästigung» geklagt, wie die spanische Digitalzeitung «elDiario.es» und der spanischsprachige US-TV-Sender Univisión Noticias diese Woche berichtet hatten.

«Ich fühlte mich wie ein Objekt». Julio Iglesias wegen mutmasslicher sexueller Übergriffe angezeigt

«Ich fühlte mich wie ein Objekt»Julio Iglesias wegen mutmasslicher sexueller Übergriffe angezeigt

Julio Iglesias gibt sich derweil kämpferisch. Auf Instagram schreibt er:

«Ich habe noch nie so viel Boshaftigkeit erlebt, aber ich habe noch die Kraft, die Menschen über die ganze Wahrheit zu informieren und meine Würde angesichts einer so schweren Beleidigung zu verteidigen.»

Ermittlungen wurden eingeleitet

Gegen Julio Iglesias sei eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof in Madrid eingereicht worden, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Man habe Ermittlungen eingeleitet.

Die Justiz wollte zu den Ermittlungen keine weiteren Details nennen. Dies diene auch dem Schutz der möglichen Opfer. Weitere Details werde man deshalb bis auf Weiteres nicht veröffentlichen.

Der Sänger selbst hatte Anfragen von Medien tagelang unbeantwortet gelassen. 

Bei den betroffenen Frauen handelt es sich nach Angaben von «elDiario.es» und Univisión Noticias um eine frühere Haushaltshilfe und eine ehemalige Physiotherapeutin des Künstlers.

Opfer berichten in Videos detailreich und weinend

Die mutmasslichen Taten sollen sich demnach im Jahr 2021 in zwei Villen von Julio Iglesias in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas ereignet haben.

In Videos berichten die beiden mutmasslichen Opfer detailreich und zum Teil weinend von schrecklichen Erlebnissen. Der Sänger habe ihr «Leben zerstört». Die Aussagen seien von Bekannten und Ärzten der beiden Frauen bestätigt worden.

Bötschi fragt Pablo Nouvelle. «Ich beschloss, bei der Arbeit künftig immer eine richtige Hose zu tragen»

Bötschi fragt Pablo Nouvelle«Ich beschloss, bei der Arbeit künftig immer eine richtige Hose zu tragen»

Julio Iglesias ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner Karriere veröffentlichte der Spanier 80 Alben und verkaufte hunderte Millionen von Tonträgern.

Im Jahr 2000 behauptete Iglesias, er habe mit mehr als 3000 Frauen geschlafen. «Es können auch ein paar mehr gewesen sein», sagte der Sänger damals in einem Interview mit dem deutschen Magazin «Fit for fun».

