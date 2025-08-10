«Der Pulsschlag eines Menschen kennt keine Religion. Er ist einfach da – wie die Musik»: Giora Feidman, Klarinettist und Instrumentalsolist der Klezmer-Musik. Das Portrait entstand am 21. Juli 2025 in Zürich. KEYSTONE/Gaetan Bally

Giora Feidman spielte für Spielberg und im Ghetto-Musical, doch heute will er mehr: Musik als spiritueller Protest. In Zürich sprach der Klarinettist über Frieden, Gott und Schweizer Schokolade.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Klezmer-Legende Giora Feidman sieht Musik als universelle, spirituelle Sprache, die Menschen verbindet und Hoffnung spendet.

Mit dem Projekt «Revolution der Liebe» ruft er gemeinsam mit dem iranischen Komponisten Majid Montazer zu mehr Mitgefühl und Frieden auf.

Maestro Feidman, wie schaffen Sie es, in einer so komplexen und oft kriegerischen Welt positiv zu bleiben?

Musik ist für mich keine Kunstform – sie ist eine göttliche Sprache. Musik kennt keine Religion, aber sie ist selbst eine. Sie verbindet Menschen auf eine tiefere Ebene. Ich spiele heute, weil ich an eine bessere Welt glaube. Und Musik kann sie möglich machen.

Sie leben in Tel Aviv und Hamburg. Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Dieser Planet ist meine Heimat. Ob ich in Japan bin, in Rio oder in der Schweiz – das ist egal, ich spiele überall dieselbe Musik. Denn sie braucht keinen Übersetzer. Musik ist universell. Und wissen Sie was?

Ja?

Besonders gerne spiele ich in der Schweiz. Ich liebe sie wirklich. Und die Schokolade ist unglaublich (zwinkert mit den Augen).

«Ich glaube, Gott hat mich gesandt, um mit meiner Klarinette die Botschaft des Friedens in die Welt zu tragen» Giora Feidman Klarinettistenlegende

Wenn Sie auf Ihr reiches Leben blicken – was ist Ihr grösster Wunsch?

Mein einziger Wunsch ist, in Frieden zu leben. In der Musik, mit den Menschen, mit dem Publikum. Jeder Atemzug ist eine Botschaft Gottes. Und ich möchte, dass wir wieder mehr mit dem Herzen leben – nicht nur mit dem Kopf.

Und was möchten Sie jüngeren Generationen mitgeben?

Seid Diener der Gesellschaft. Mein Vater hat mir das beigebracht. Erfolg ist nichts ohne Verantwortung. Die Welt verändert sich nicht durch Reden, sondern durch Handeln – durch Liebe. Ich wünsche mir, dass wir Kinder nicht nur zur Leistung, sondern zu mehr Menschlichkeit erziehen.

Sie sprechen viel über Spiritualität. Ist diese Ihr Motor?

Religion ist für mich die Bildung der Seele. Ich bin jüdisch, fühle mich aber auch mit dem Islam und dem Christentum verbunden. Der Pulsschlag eines Menschen kennt keine Religion. Er ist einfach da – wie die Musik. Ich habe viele palästinensische Freunde. Es geht nicht um die Herkunft. Es geht ums Herz.

Klezmer-Legende Giora Feidman Giora Feidman ist 1936 in Argentinien als Sohn jüdischer Einwanderer geboren. Er zählt zu den bekanntesten Klezmer-Musikern der Welt. Erste Erfolge feierte er in den 1970er-Jahren als Soloklarinettist in New York, bevor er ab 1984 auch Mitteleuropa eroberte. Bekannt wurde er unter anderem durch das Musical Ghetto sowie durch Filmmusik zu Jenseits der Stille, Comedian Harmonists und dem Hollywood-Blockbuster «Schindlers Liste.» 1985 erschien seine erste deutsche LP «Viva el Klezmer»; seither veröffentlichte er über 40 Alben. Für sein künstlerisches Schaffen und seine Verdienste um die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen wurde er mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Echo Klassik und dem Bundesverdienstkreuz. Er lebt in Tel Aviv und Deutschland. Mehr anzeigen

Ihr neuestes Projekt heisst «Revolution der Liebe». Es geht also um Liebe?

Ja, gemeinsam mit meinem Freund, dem iranischen Komponisten und Moslem Majid Montazer, haben wir ein musikalisches Manifest geschaffen. Eine Revolution der Liebe – als friedlicher Protest. Wir sagen dem Publikum: ‹Du bist nicht nur Zuschauer, du bist Teil dieser Bewegung›. Wenn auch nur 10 Prozent danach die Welt anders sehen, dann haben wir Grosses erreicht.

Was können Ihre Fans von Ihren Konzerten in der Schweiz erwarten?

Sie sollen mit dem Herzen hören. Unsere Musik will nicht gefallen, sie will berühren. Ich bin schon 75 Jahre auf der Bühne. Ich habe gelernt: Jede Note kann ein Funke Hoffnung sein. Und die Menschen spüren das. Es ist keine Illusion, es ist wahrhaftig. Das ist mein Leben.

Sie waren schwer krank – und haben trotzdem weitergespielt. Wie ist Ihnen das gelungen?

Musik ist meine Medizin. Ich war im Krankenhaus, der Chefarzt sagte: «Lass ihn spielen – das wird ihn heilen.» Und er hatte recht. Die Klarinette ist mein Lebenselixier. Ich glaube, Gott hat mich gesandt, um mit meiner Klarinette die Botschaft des Friedens in die Welt zu tragen.

