Wenn die letzten Feierwütigen ihre Partynacht langsam beenden, beginnt für die Putz-Equipe die Arbeit. blue Music Host Bettina Bestgen hat die Crew besucht – und auch gleich mit angepackt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den frühen Morgenstunden rückt am Openair Gampel jeweils ein Team aus und bringt den zahlreichen Abfall vom Gelände.

blue Music Host Bettina Bestgen hat sich mit der Crew getroffen und den Selbstversuch mit den technischen Hilfsgeräten gewagt.

Das Resultat siehst du im Video. Mehr anzeigen

Wenn zehntausende am gleichen Ort feiern, hinterlässt das Spuren. Müllberge sind nach jeglichen Grossevents ein bekanntes Bild. Wenn die Besucher*innen am Openair Gampel täglich ab 9 Uhr auf das Gelände strömen, ist da aber kein Abfall am Boden zu sehen.

Openair Gampel Das Openair Gampel findet 2024 vom 15. bis 18. August im Wallis statt. Mit The Offspring, Deichkind und Alan Walker und mehr ist «iischi Party» garantiert. Das beste für alle Daheimgebliebenen? blue Music überträgt wieder ausgewählte Konzerte live! Alle Infos gibts auf der Gampel-Openair-Page. zVg

Das passiert selbstredend nicht von Zauberhand. Hinter dem sauberen Gelände steckt Bio-Bauer Helmut Bitz und sein Team. Bereits in den frühen Morgenstunden rückt die Putz-Equipe mit ihren umgebauten Dreck-Staubsaugern aus.

Aber wie genau läuft eine solch aufwändige Aufräum-Aktion ab? blue Music Host Bettina Bestgen wollte genau das herausfinden und hat sich um 6 Uhr in der Früh mit der Crew getroffen. Dabei erfährt sie unter anderem, was guter und was schlechter Dreck ist, wie die Maschinen funktionieren und darf sich im Selbstversuch gleich selber als Putzkraft versuchen.

Wie gut das alles geklappt hat und ob der Platz nach getaner Arbeit tatsächlich wieder glänzt, siehst du im Video.