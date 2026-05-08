Erste Generalprobe des Eurovision Song Contest 2026 in Wien: Estland tritt mit Vanilla Ninja und dem Song «Too Epic To Be True» auf. Alma Bengtsson

Vergib Schulnoten für die Songs der ESC-Stars und zeig, wer bei dir ganz oben steht. Der Eurovision Song Contest im Schulnoten-Check – von der 6 bis zur 1.

Endspurt vor dem ESC 2026 in Wien: Die Mega-Show steht vor der Tür, die Proben laufen auf Hochtouren,

Jetzt bist du dran – bewerte alle Acts im Schulnoten-Check und küre deinen Favoriten.

Mitspielen ist einfach: Spiele den Refrain ab und benote den Song mit einer Note – wie im Schweizer Schulsystem. 1 ist durchgefallen, die 4 steht für genügend und 6 ist die Bestnote.

Eurovision 2026 – Deine Noten Bewerte alle 35 Songs mit einer Schweizer Schulnote. Tipp: Refrain abspielen, dann benoten. Video wird geladen … ▶ Refrain abspielen Meine Note 4 genügend 1 – schlecht 4 – genügend 6 – super Bewerten & weiter → ✓ Alle Songs bewertet! Deine 35 Noten wurden gespeichert. Fortschritt 0 von 35 bewertet

Das Video-Interview mit Veronica Fusaro