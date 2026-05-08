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Dein Zeugnis für den ESC Wer ist top, wer fällt durch? Benote die Songs und stimme ab

Petar Marjanović

8.5.2026

Erste Generalprobe des Eurovision Song Contest 2026 in Wien: Estland tritt mit Vanilla Ninja und dem Song «Too Epic To Be True» auf.
Erste Generalprobe des Eurovision Song Contest 2026 in Wien: Estland tritt mit Vanilla Ninja und dem Song «Too Epic To Be True» auf.
Alma Bengtsson

Vergib Schulnoten für die Songs der ESC-Stars und zeig, wer bei dir ganz oben steht. Der Eurovision Song Contest im Schulnoten-Check – von der 6 bis zur 1.

Petar Marjanović

08.05.2026, 23:31

Endspurt vor dem ESC 2026 in Wien: Die Mega-Show steht vor der Tür, die Proben laufen auf Hochtouren,

Jetzt bist du dran – bewerte alle Acts im Schulnoten-Check und küre deinen Favoriten.

Mitspielen ist einfach: Spiele den Refrain ab und benote den Song mit einer Note – wie im Schweizer Schulsystem. 1 ist durchgefallen, die 4 steht für genügend und 6 ist die Bestnote.

Eurovision 2026 – Deine Noten

Bewerte alle 35 Songs mit einer Schweizer Schulnote. Tipp: Refrain abspielen, dann benoten.

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Das Video-Interview mit Veronica Fusaro

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.

26.03.2026

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