Endspurt vor dem ESC 2026 in Wien: Die Mega-Show steht vor der Tür, die Proben laufen auf Hochtouren,
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Mitspielen ist einfach: Spiele den Refrain ab und benote den Song mit einer Note – wie im Schweizer Schulsystem. 1 ist durchgefallen, die 4 steht für genügend und 6 ist die Bestnote.
Eurovision 2026 – Deine Noten
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1 – schlecht4 – genügend6 – super
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Das Video-Interview mit Veronica Fusaro
Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»
Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.