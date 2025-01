Danke, Nemo, wir sind ESC! Nemo gewinnt den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Damit holt das Bieler Ausnahmetalent den grössten Gesangswettbewerb der Welt in die Schweiz. Eine Video-Hommage an die erste non-binäre Person, die den ESC gewonnen hat. 11.05.2024

Die ESC-Moderation 2025 gilt als Top-TV-Job. Wer das Finale moderieren darf, ist noch offen. Wetten, dass Melanie Winiger, Jennifer Bosshard und Hazel Brugger beim TV-Millionenspektakel das Rennen machen?

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag, 17. Mai 2025, findet in Basel das Final des Eurovision Song Contest, kurz ESC, statt. Ein Millionenpublikum sitzt jeweils gespannt vor dem TV. Die Moderation des TV-Spektakels gilt als Ritterschlag in der Showszene.

blue News-Redaktor Bruno Bötschi orakelte im vergangenen Dezember: Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sven Epiney machen bei der Moderation das Rennen.

Bötschi bewies damit: Er hat keine Ahnung. Der ESC aus Basel wird voneeinem anderen Trio moderiert. Melanie Winiger, Jennifer Bosshard und Hazel Brugger werden die Showbühne rocken. Wetten? Mehr anzeigen

Die Gerüchteküche brodelt: Wer wird den ESC 2025 in Basel moderieren? Der Job gilt als die Kirsche auf der Torte – es ist der heiss begehrteste Job im TV-Universum 2025.

Gemäss der Europäischen Rundfunkunion (EBU) schauten im vergangenen Jahr 163 Millionen Menschen bei den drei Liveshows verteilt über die 37 Rundfunkanstalten zu.

Doch wer darf ran? blue News Redaktor Bruno Bötschi tippte im vergangenen Dezember auf das Trio Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sven Epiney.

Mein Redaktionskollege bewies damit: Er hat keine Ahnung vom ESC. Wetten, dass ein Frauentrio moderieren wird?

Melanie Winiger hat Glam und ist polyglott

Sie wird den ESC rocken: Melanie Winiger.

Winiger war nicht nur mit Rapper Stress liiert – sie hat auch eine Ahnung von Musik. So hat die Tessinerin die Swiss Music Awards gehostet. Das letzte Mal 2024 mit Kollegin Annina Frey. Und bewies damit: Yes, she can – und wie!

Well, Bruno, dieser Punkt geht wohl an mich.

Noch mehr Gründe gefällig, warum Melanie Winiger unser ESC-Trumpf wird?

Die Wahl-Zürcherin hat schon öfter bewiesen: Sie kann grosse TV-Kisten moderieren – und das gleich mehrsprachig.

Zwischen 2006 und 2015 unterhielt sie bei der Live-TV-Auslosung des Final Draw für die UEFA Champions League in Monte-Carlo ein Millionenpublikum. Eine grosse Kiste. 2011 führte die Tessinerin durch den 61. FIFA-Kongress in Zürich und 2014 durch die Live-Übertragung der UEFA EURO 2020 Announcement Ceremony in Genf.

Dazu kommt: Melanie Winiger repräsentiert eine polyglotte und multiethnische Schweiz. Aufgewachsen im Tessin, wohnhaft in Zürich – und mütterlicherseits hat sie indische Wurzeln. Ausserdem hat sie eine Zeit lang in Los Angeles gelebt und dort die Schauspielschule besucht.

Last but not Least: Sie hat den Glam.

Und wer könnte dazupassen? Wereli wer, Bruno? Ich orakle: Jennifer Bosshard ist der perfekte Match zu Melanie Winiger.

Jennifer Bosshard ist die Kronfavoritin aus dem «Gesichter & Geschichten»-Team und Baslerin

Top vorbereitet, souverän und mehrsprachig hat Jennifer Bosshard durch das ESC-Kickoff-Event in Basel geführt.

Und Jennifer Bosshard hat ein weiteres – sehr grosses Plus: den Heimvorteil. Jennifer Bosshard ist Baslerin. Sie kennt den Austragungsort und ist somit die perfekte ESC-Botschafterin von SRF.

Jennifer Bosshard ist der neue Moderations-Stern am Leutschenbach.

Bosshard spricht gut Englisch und hat ebenfalls Glam. Damit geht sie neben Melanie Winiger nicht unter.

Winiger und Bosshard sind Moderations-Queens – und mit Hazel Brugger das unschlagbare ESC-Ticket für Basel 2025. Da gebe ich dir recht, Bruno. In Sachen TV-Comedy kann niemand im Lande Hazel Brugger das Wasser reichen. Einverstanden!

Hazel Brugger ist schlagfertig und doppelsprachig – damit ist sie der Schweizer Exportschlager schlechthin

Hazel Brugger wäre dem ESC-Job nicht abgeneigt und weiss sogar schon, welches Outfit sie anziehen würde. Das gab die Komikerin gleich nach Nemos Sieg in Malmö bekannt: «Ich stelle es mir schon noch cool vor. Ich würde ein richtig krasses Glitzeroutfit anziehen.»

Hazel Brugger ist sich als Komikerin nicht nur grosse Bühnenauftritte gewohnt, sie ist als gebürtige US-Amerikanerin zudem mehrsprachig aufgewachsen und spricht auch fliessend Französisch.

Hazel Brugger auf der ESC-Showbühne wäre für die Schweiz eine sichere Bank.

Wetten, lieber Bruno, dass Winiger, Brugger und Bosshard das Rennen machen?

