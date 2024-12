«Merry Christmas Everyone» von Slade, 1,2 Millionen Franken

«Last Christmas» von Wham!, 525'000

«Fairytale of New York» von The Pogues und Kirsty McColl, 450'000

«All I Want for Christmas is You» von Mariah Carey, 420'000

«White Christmas» von Bing Crosby, 370'000

«Wonderful Christmastime» von Paul McCartney, 290'000

«I Wish It Could Be Christmas Everyday» von Wizzard, 225'000

«Stop the Cavalry» von Jona Lewie, 135'000

«Mistletoe and Wine» von Cliff Richard, 110'000