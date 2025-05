Darum trat Céline Dion nicht am ESC in Basel auf

Die Gerüchteküche brodelte, doch am Ende mussten ESC-Fans auf einen Auftritt von Mega-Star Céline Dion verzichten. Bild: Jens Büttner/dpa

Bis zur letzten Minute hofften Fans auf eine Rückkehr von Céline Dion zum Eurovision Song Contest – doch der grosse Moment blieb aus. Die Gründe liegen in einer Krankheit, die nur wenig Planbarkeit erlaubt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz monatelanger Spekulationen und konkreter Vorbereitungen trat Céline Dion beim ESC-Finale in Basel nicht auf.

Ob der Mega-Star überhaupt in Basel war, bleibt bis heute unklar.

ESC-Verantwortliche bestätigten, dass bis kurz vor der Show Gespräche mit Dion liefen und selbst sie von der Dynamik der Gerüchte überrascht wurden.

Dions gesundheitlicher Zustand aufgrund des Stiff-Person-Syndroms machte einen Auftritt letztlich unmöglich. Mehr anzeigen

Die Bühne war bereitet, die Erwartungen hoch – doch am Ende blieb der grosse Moment aus: Céline Dion, die einstige ESC-Gewinnerin und Weltstar, trat beim Finalabend des Eurovision Song Contest in Basel nicht auf. Und das, obwohl die Gerüchteküche kurz vor der Show regelrecht übergekocht war.

Reto Peritz, Co-Gesamtprojektleiter des ESC, bestätigte gegenüber Radio SRF 1, dass man bis kurz vor dem Finale persönlich mit der kanadischen Sängerin in Kontakt gestanden habe.

Doch dann die Ernüchterung: «Sie war nicht in der Halle», so Peritz. Ob sie sich überhaupt in Basel aufhielt, liess er offen – «Ich weiss nur, dass sie nicht in der Halle war.»

Auch Edi Estermann, Head of Communication des ESC, unterstrich, dass bis zuletzt zwei Szenarien offen waren. «Es wäre toll gewesen, sie zu haben. Aber es war ihre Entscheidung.» Letztlich habe man die Entwicklungen «wie die Fans» nur noch aus den Medien verfolgt.

«Wir haben auch gestaunt über die vielen Zeitungsartikel, teilweise über Sachen, über die wir selbst nichts gewusst hatten», ordnet Reto Peritz die vielen Spekulationen ein.

Sichtungen, Spekulationen – und ein geplatzter TV-Moment

Gerüchte, wonach Céline Dion in Basel gesichtet wurde, machten kurz vor Showbeginn die Runde. Jean-Marc Richard, ESC-Kommentator der Romandie, erklärte gegenüber RTS: «Ja, Céline Dion ist in Basel.»

Ob sie auftreten werde, sei jedoch ungewiss. Interne Änderungen im Ablauf der Fernsehproduktion gossen zusätzlich Öl ins Feuer.

Dabei hatte es lange Zeit so ausgesehen, als könnte Dion zumindest mit einem Videogruss auftreten. Während der Proben war diese Botschaft noch zu sehen – im Finale blieb der Slot plötzlich leer.

Ein Comeback, das nie stattfand

Für viele Fans wäre es ein emotionales Comeback gewesen: Céline Dion auf der ESC-Bühne, über 35 Jahre nach ihrem Sieg für die Schweiz. Es wäre ihr erster Auftritt seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewesen.

Doch Dion leidet seit 2022 am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Krankheit, die mit starken Muskelkrämpfen und Steifheit einhergeht – ein Auftritt wäre nur bei stabiler Tagesform möglich gewesen.

Peritz betonte: «Wir haben alles versucht, es möglich zu machen. Aber die Gesundheit geht vor.» Auch Estermann bestätigte das ständige Auf und Ab und betont, dass die Gesundheit wichtiger sei. Die Hoffnung war da – bis zum Schluss. Doch die Bühne blieb leer, und mit ihr auch ein Platz im Herzen vieler ESC-Fans.

