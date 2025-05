Wieso wurde Zoë Më vom Publikum mit null Punkten abgestraft?

es gibt keine Diskrepanz , Österreich war nach der Jurywertung an 1. Steele ind das Publikum hat nachher genau gleich entschieden !!! Dass der Song dass das Lied von Zoë beim Publikum nicht punkten wird war mir von anfang an klar !!!! Entspricht halt eben gar nicht dem Geschmack des Publikums !!! Für mich gar keine Überraschung !

Anspruch und Realität gehen oft auseinander. Bei Musikexperten und Partypublikum ist es oft dasselbe. Die sehr ruhige und schlicht gehaltene Präsentation von CH passte nicht in das Erwartungsschema des Partyvolks; diese will 'action' und weniger Besinnlichkeit. Übrigens auch keine Punkte von Österreich für die CH bei der Jurywertung. Überrascht?

Plappobei81

One Phone, one Vote!



Mich interessiert, wie das Ergebnis ausgesehen hat, wenn jede Telefonnummer nur als EINE Stimme zählt?



Es gibt vermutlich 20 "Ergebnisbänder"... wie sieht es aus mit 3, 7, 16 Stimmen pro Telefonnummer?



Per Internet sieht es nicht besser aus.

24 Franken!!! für 20 Stimmen!



Das ganze soll für europäische, westliche Werte stehen! Demokratie funktioniert so nicht. Ich habe hier oder in Deutschland auch nur eine Stimme je Kandidaten und/ oder Partei bei politischen Wahlen.



Das gestern war brutal und unfair. Sowohl für die Schweiz wie für Großbritannien. Nichts gegen den österreichischen Sieg.



Reine Geldmacherei. Wie bei Trump, FIFA und UEFA. Ich schaue nicht mehr.