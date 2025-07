«Will Smith ist ein Idiot» – «Ich bin gespannt auf seinen Auftritt» 2022 provozierte Will Smith einen Oscar-Skandal: Er schlug Komiker Chris Rock auf der Bühne ins Gesicht. Jetzt meldet sich Smith als Rapper zurück und macht Halt auf dem Gurten. Die Besucher*innen sind geteilter Meinung über seinen Auftritt. 18.07.2025

Es verwundert nicht, dass Will Smith heute in der Schweiz auftritt. «Es ist fantastisch», schwärmte er im vergangenen Jahr in einem Video über Zürich. Nach dem Oscar-Skandal im Jahr 2022 meldet sich der 56-Jährige jetzt als Rapper zurück.

Weil er sich über seine Frau Jada Pinkett lustig machte, verpasste Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock bei der Oscar-Verleihung 2022 einen Ohrfeige.

Die Zeit danach sei «brutal» gewesen, sagte Smith kürzlich im «Spiegel»-Interview . Sie habe ihn aber auch zu neuer Musik inspiriert.

Der 56-jährige Hollywood-Star hatte seine Karriere im Showbusiness einst als Rapmusiker gestartet.

Heute Samstagabend, ab 23:50 Uhr, spielt Smith auf dem Gurten auf der Hauptbühne. Im Gepäck mit dabei: Sein neues Album «Based on a True Story», das im vergangenen März erschienen ist.

Es ist knapp zweieinhalb Jahre her, dass eine Ohrfeige live im Fernsehen gezeigt wurde: Hollywood-Star Will Smith schlug auf der Oscar-Bühne den Comedian Chris Rock, weil dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett erzählt hatte.

Nach dem skandalösen Auftritt entschuldigte sich Smith bei Rock mit einem Post auf Instagram, in dem er sein Verhalten «inakzeptabel und unentschuldbar» nannte.

Danach blieb es lange ruhig um den heute 56-Jährigen. Will Smith hielt sich von den sozialen Medien fern und er zeigte sich kaum mehr in der Öffentlichkeit. Filmprojekte mit ihm wurden verschoben oder komplett abgesagt – und die Oscar-Academy verbannte ihn für zehn Jahre.

Smith war lange einer der bestverdienenden Schauspieler

Will Smith gehörte viele Jahre lang zu den am besten verdienenden Schauspielern der Welt. Seine Karriere startete er einst als Rapper und fand bald schon den Weg vor die Kamera.

Seine Film-Karriere begann 1990 mit der TV-Serie «The Fresh Prince of Bel-Air». Später kamen überaus erfolgreiche Hollywood-Filme wie «Independence Day», «Bad Boys» oder die «Men in Black»-Reihe dazu.

Im vergangenen Sommer feierte er sein Comeback als Schauspieler im vierten Teil von «Bad Boys: Ride or Die». Dieses wurde sowohl kommerziell als auch beim Kinopublikum durchwegs positiv aufgenommen.

Nach dem Oscar-Skandal meldet sich Smith als Rapper zurück

Und nun will der Schauspieler also auch als Musiker wieder reüssieren. Im März veröffentlichte Smith sein erstes Soloalbum seit 20 Jahren. Das Album «Based on a True Story» enthält 14 Tracks und Kooperationen mit Künstlern wie Big Sean, Teyana Taylor seinem 27-jährigen Sohn Jaden.

Aber: Trotz der prominenten Features blieb der kommerzielle Erfolg bisher aus. Das Musikmagazin «Rolling Stone» vergab lediglich zweieinhalb von fünf möglichen Sternen.

Für Smith selber ist das Album nach eigener Aussage eine «spassige Art auszudrücken, was Verrücktes in meinem Kopf vor sich geht», sagt im Gespräch mit dem Radiosender BBC Radio 1Xtra.

Es zeige Teile seiner selbst, «über die ich nicht im Radio sprechen darf, die Teile von mir, die ich nicht einmal als real anerkennen darf.»

Will Smith: «Zürich ist so ruhig»

Trotz der mässigen Resonanz auf seine neue Musik ist Will Smith diesen Sommer auf Tournee. Er tritt vor allem in Europa auf – und heute Samstagabend, 23:50 Uhr eben auf dem Gurten.

Dass der Rapper in der Schweiz auftritt, ist für seine Fans keine grosse Überraschung, nach dem Smith im August 2024 auf Instagram ein Video hochgeladen hat. Darin spaziert der Superstar an einem Sonntag frühmorgens durch die leeren Strassen Zürichs.

«Es ist so ruhig», sagt Will im Video. Derweil kamen ihm Erinnerungen an den Film «I Am Legend» hoch. Darin spielt er einen Virologen, der eine globale Epidemie überlebt und dann im menschenleeren New York gegen Zombies kämpfen muss.

Mit Zombies hatte der Schauspieler während seinem Zürich-Rundgang nicht zu kämpfen. Die Schweizer Taschenmesser, die er voller Freude in einem Schaufenster entdeckte, blieben unberührt. Nur das Krächzen einer Krähe durchbrach die Stille.

Will Smith verschlug es zum ersten Mal nach Zürich, wie er in seinem Instagram-Video erklärte. Man darf also gespannt sein, wie gut ihm die Schweiz bei seinem zweiten Besuch gefallen wird.

Und was halten die Besucher*innen vom Gurtenfestival davon, dass Will Smith heute Abend auf dem Berner Hausberg ein Konzert spielt? Schau dir das obige Video, dann erfährst du es.



