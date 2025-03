Will Smith tritt am Paléo-Festival 2025 auf. Er bringt Hollywood-Feeling in die Romandie. zVg

Das Paléo Festival in Nyon gibt das Line-up 2025 bekannt: Rocklegenden, Rap-Grössen und Electro-Ikonen sorgen für ein Musik-Feuerwerk. Unter den Highlights: Sex Pistols, Queens of the Stone Age, Will Smith, Macklemore, Simple Minds und David Guetta.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Paléo Festival Nyon 2025 bietet ein vielfältiges Line-up mit Rockgrössen wie Queens of the Stone Age, Hip-Hop-Stars wie Macklemore und Electro-Acts wie David Guetta.

Neben Musik setzt das Festival mit dem «Village du Monde» einen kulturellen Fokus auf den Maghreb mit traditioneller Musik, Kunst und Kulinarik.

Der Festivalvorverkauf startet am Mittwoch, 26. März, um 12 Uhr. Alle Informationen dazu findest du hier Mehr anzeigen

Das Paléo Festival Nyon kehrt vom 22. bis 27. Juli 2025 mit einem spektakulären Line-up zurück. Rocklegenden wie Queens of the Stone Age und die neu formierten Sex Pistols mit Frank Carter treffen auf Hip-Hop-Schwergewichte Macklemore und Will Smith.

Der französische Rap wird durch Ninho & Niska, SDM und Hamza vertreten, während Electro-Grössen wie David Guetta und Justice für pulsierende Beats sorgen.

Auch Pop-Fans kommen mit Clara Luciani, Zaho de Sagazan und dem Schweizer ESC-Star Nemo auf ihre Kosten. Insgesamt bringen 120 Künstler*innen aus 30 Ländern die «Plaine de l'Asse» zum Beben. Der Ticketverkauf startet am 26. März um 12 Uhr.

Ein bunter Genre-Mix mit vielen Highlights

Rock, Rap, Electro: Für jeden etwas dabei. Die 48. Ausgabe des Paléo setzt auf musikalische Vielfalt: von Punk und Grunge mit Skunk Anansie und den Simple Minds über die französische Pop-Elite bis hin zu internationalen Hip-Hop-Acts wie Rilès und Bamby. Das Electro-Line-up bietet mit David Guetta, Justice und Lost Frequencies Festivalstimmung pur, ergänzt durch weibliche Acts in Belleville mit Drum'n'Bass, Techno und Reggaeton.

Maghreb-Flair im Village du Monde, Jährlich stellt das Paléo eine Weltregion in den Fokus. 2025 dreht sich alles um den Maghreb mit traditioneller Musik, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten. Besucher*innen dürfen sich auf exotische Aromen von Orangenblüten und Harissa freuen.

Festival für alle Generationen Paléo ist mehr als ein Musikfestival: Mit einer eigenen Kinderbetreuung, Gratis-Eintritt für Kids bis 12 Jahre, einem riesigen Campingplatz und barrierefreien Infrastrukturen wird es zum perfekten Sommerziel für alle.

