Electric Callboy im Interview: «Wir feiern im Bus manchmal Nacktpartys» Am Donnerstag haben Electric Callboy mit ihrem Metalcore das Publikum am Openair Gampel begeistert. Im Gespräch mit blue Music plaudern die Frontmänner Nico Sallach und Kevin Ratajczak aus dem Nähkästchen. 15.08.2024

Am Donnerstag haben Electric Callboy mit ihrem Metalcore das Publikum am Openair Gampel begeistert. Im Gespräch mit blue Music plaudern die Frontmänner Nico Sallach und Kevin Ratajczak aus dem Nähkästchen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor ihrem Auftritt am Openair Gampel schauten die Frontmänner von Electric Callboy, Nico Sallach und Kevin Ratajczak, im blue Music Studio vorbei.

Im Interview sprechen sie mit Host Bettina Bestgen unter anderem über Nacktpartys im Tourbus.

Wer die Show der deutschen Metalcore-Band im Wallis verpasst hat, findet diese in der blue Music Mediathek zum Nachschauen und -hören. Mehr anzeigen

«Pump It», «Tekkno Train», «Fuckboi» oder «Hypa Hypa»: Die Stossrichtung der Musik von Electric Callboy lässt sich bereits aus den Songtiteln ableiten. Die deutsche Band ist für seine wilden Metalcore-Klänge bekannt und lockt weltweit die Massen an ihre Konzerte.

Openair Gampel Das Openair Gampel findet 2024 vom 15. bis 18. August im Wallis statt. Mit The Offspring, Deichkind und Alan Walker und mehr ist «iischi Party» garantiert. Das beste für alle Daheimgebliebenen? blue Music überträgt wieder ausgewählte Konzerte live! Alle Infos gibts auf der Gampel-Openair-Page. zVg

Am Donnerstagabend spielten Electric Callboy am Openair Gampel. Vor ihrem Auftritt im Wallis machten die beiden Frontmänner Nico Sallach und Kevin Ratajczak halt im blue Music Studio.

Im Gespräch mit Host Bettina Bestgen verraten die Musiker unter anderem, dass sie im Tourbus manchmal Nacktpartys feiern, warum sie in Hotelzimmern das Mobiliar nur aus Versehen zerstören und was sie vom Benutzen der Zahnbürste des One-Night-Stands halten.

Wer am Donnerstag nicht selbst am Gampel vor Ort war oder den Konzertstream verpasst hat, aufgepasst: Die Show kann in der blue Music Mediathek und bis am 22. August im Replay auf blue Zoom nachgeschaut werden.