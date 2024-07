Stippvisite bei Moon&Stars-VIPs: «Wir haben 1500 Franken pro Ticket ausgegeben» Mit einem VIP-Ticket hat man Zugang zum exklusivsten Bereich am Moon&Stars in Locarno. Das hat natürlich seinen Preis. Wie viel die Gäste dafür ausgeben und was sie dafür kriegen, siehst du im Video. 15.07.2024

Mit einem VIP-Ticket hat man Zugang zum exklusivsten Bereich am Moon&Stars in Locarno. Das hat natürlich seinen Preis. Wie viel die Gäste dafür ausgeben und was sie dafür kriegen, siehst du im Video.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als VIP geniesst man am Moon&Stars ein exklusives Konzert-Erlebnis.

Das lassen sich die Gäste einiges kosten.

Wie tief die VIPs für ihre Tickets in die Tasche greifen, was dieses alles für Annehmlichkeiten mit sich bringt und warum einige der Anwesenden nach dem Konzert nicht auf ein Hotelzimmer angewiesen sind, erfährst du im Video. Mehr anzeigen

Moon&Stars Das Moon&Stars 2024 findet vom 11. bis 21. Juli auf der Piazza Grande in Locarno statt. Mit dabei ist unter anderem Superstar Lenny Kravitz, aber auch andere Musikgrössen wie Status Quo, Peter Fox, Patent Ochsner oder Hecht werden die Bühne rocken. Und das Beste? Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte live im Stream! zVg

Die Ohren aller Besucher*innen am Moon&Stars in Locarno hören dasselbe. Selbst in den Seitengassen ausserhalb des Festivalgeländes ist die Musik des jeweiligen Künstlers noch bestens zu vernehmen.

Grosse Unterschiede gibt es hingegen bei der Sicht: Wer auf der Piazza Grande ganz hinten steht, muss auf den grossen Screen ausweichen, will er oder sie das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Im sogenannten Golden Circle, dem Bereich direkt vor der Bühne, lassen sich hingegen jede Bewegung sowie die Körpersprache der Protagonist*innen genau analysieren.

Ob jemand hinten, vorne oder gar ausserhalb des Geländes steht, ist bekanntlich eine Frage des Preises. Wer ein besonders exklusives Konzerterlebnis wünscht und es sich leisten kann, ergattert sich ein VIP-Ticket. Separater Eingang, optimale Sicht, Parkplatz, inkludierte Getränke und Häppchen sind nur einige der Vorteile, die die VIPs geniessen.

blue Music hat sich im VIP-Bereich umgesehen. Wie tief die Gäste dort bereit sind, in die Tasche zu greifen, was sie dafür alles kriegen und wie unterschiedlich sie nach dem Konzert übernachten, siehst du im Video.