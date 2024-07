Regen am Montreux Jazz Festival: «Wir können das Wetter nicht beeinflussen» In diesem Jahr muss das Montreux Jazz Festival wegen Umbauarbeiten ohne das Auditorium Stravinski auskommen. Ein Teil der Konzerte findet darum im Freien statt. Wie gehen die Leute am Festival damit um, wenn es wie am Samstagabend stark regnet? 06.07.2024

vab Vanessa Büchel

Am Samstagabend regnet es am Montreux Jazz Festival stark.

Die Festivalbesucher*innen schützen sich mit Regenjacken und Schirmen, wagen sich aber trotzdem an die Uferpromenade am Genfersee.

Montreux Jazz Festival Das Montreux Jazz Festival findet vom 5. bis 20. Juli 2024 statt. Auch dieses Jahr werden sich wieder Starts der Extraklasse die Klinke reichen. blue Music fasst für dich alle wichtigen News rund um Shows und Stars zusammen, zeigt dir die besten Festival-Highlights im Video und bringt dir exklusive Konzerte gratis im Livestream direkt ins Wohnzimmer! Emilien Itim

Regen macht ja bekanntlich schön. An einem Festival kann Schlechtwetter aber ganz schön mühsam sein.

Wie es die Besucher*innen des Montreux Jazz Festivals finden, als sich die Wolken über der Region am Samstagabend so richtig entleeren? Ein Passant nimmt es gelassen und trifft es auf den Punkt: «Wir können das Wetter nicht beeinflussen, wir passen uns an.»

Obwohl es der Wettergott am zweiten Festivaltag so gar nicht gut mit den Musikfans meint, lassen sich die ihre Laune deswegen nicht verderben. Wer an der Uferpromenade entlang schlendert, ist entweder mit Regenjacke oder Schirm ausgestattet.

Eine Besucherin des renommierten Festivals hat nicht nur sich selbst gut eingepackt, sondern auch einen Regenschutz über ihren Rucksack gespannt: «Ich habe gesehen, dass es regnen wird und mich darauf vorbereitet.»

Wie sich die Musikfans am Genfersee für den Regen wappnen und ob sie trotzdem die Konzerte besuchen, erfährst du im Video.