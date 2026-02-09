Daniel Kajmakoski am Skopje Festival 2014. Der Sänger wurde entführt, konnte aber entkommen. Die Entführer forderten 20'000 Euro Lösegeld. KEYSTONE

In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Entführung gekommen: Der Sänger Daniel Kajmakoski, Gewinner von «X-Factor Adria» 2014, wurde Opfer eines mutmasslichen Verbrechens.

Die Entführung von Daniel Kajmakoski ist bestätigt. Milanka Rašić, PR-Managerin des Sängers, erklärte auf Facebook: «Die Information, dass Daniel Kajmakoski in der Nacht nahe der Betonhalle in Belgrad entführt wurde, stimmt.»

Der 42-Jährige, der 2014 «X-Factor Adria» gewann, lebt seit mehreren Jahren mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern in Belgrad. Der gebürtige Nordmazedonier wuchs ab seinem sechsten Lebensjahr in Wien auf.

Laut Rašić wurde Kajmakoski unterhalb der Festung Kalemegdan, nahe dem bekannten Veranstaltungszentrum Betonhalle, gefesselt und in ein Fahrzeug mit ausländischem Nummernschild gezerrt. Die Täter sollen ein Lösegeld von 20'000 Euro gefordert haben, berichten verschiedene Medien, darunter «rtl.de».

Auf der Flucht versuchte die Verkehrspolizei, das Fahrzeug nahe Ruma zu stoppen. Dabei prallte der Wagen gegen eine Leitplanke, die mutmasslichen Entführer flüchteten zu Fuss.

Nach seiner Befreiung verbrachte Kajmakoski mehrere Stunden auf der Polizeiwache. Inzwischen ist er wieder zu Hause, sein Zustand gilt den Umständen entsprechend als gut. «Er ist den Entführern ruhig und mutig begegnet», sagte Rašić nach einem kurzen Telefonat.

Der Sänger, der Nordmazedonien 2015 beim Eurovision Song Contest in Wien vertrat, wird sich vorerst nicht öffentlich äussern. Im Vordergrund stehe nun seine Erholung sowie die laufenden Ermittlungen der Polizei.

