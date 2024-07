Am Donnerstag stehen Xen, Monet192 und Bonez MC auf den Bühnen vom Openair Frauenfeld. Wer nicht vor Ort auf der Allmend ist, kann die Konzerte hier bequem von zu Hause aus streamen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Dietiker Xen ist einer der bekanntesten Schweizer Mundartrapper.

Monet192 stammt ebenfalls aus der Schweiz, macht aber Hip-Hop auf Hochdeutsch.

Bonez MC ist Teil der deutschen Hip-Hop-Crew 187 Strassenbande und macht auch solo Rapsongs.

Du kannst alle drei Konzerte live im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream verfolgen. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

Er gehört zur Riege der Schweizer Mundartrapper, von denen es nicht ganz so viele gibt. Xen, der mit bürgerlichem Namen Shkelzen Kastrati heisst, ist der wohl berühmteste Dietiker.

Auch Monet192 ist ein fester Name in der Schweizer Hip-Hop-Szene. Der 27-jährige St. Galler rappt aber auf Hochdeutsch – was mehr Reichweite generiert. Angefangen hat er damit schon mit 15 Jahren zusammen mit seinen Kollegen vom Block.

Auch Bonez MC rappt auf Hochdeutsch. Der Musiker kommt aus Hamburg und ist Teil der Hip-Hop-Crew 187 Strassenbande, die unter anderem für den Song «Mit den Jungz» bekannt ist und schon häufiger in der Kritik stand wegen polarisierenden Texten. Die Gruppe besteht aus den Rappern Bonez MC, Gzuz, LX, Maxwell und Sa4, dem Produzenten Jambeatz sowie den Sprayern Frost und Track.

Heute heizen die drei Künstler der Menge am Openair Frauenfeld ein. Xen steht bereits um 13.45 Uhr auf der South Stage und Monet192 wird gegen 15.05 Uhr ebenfalls auf der South Stage sein Talent zum Besten geben. Auf der North Stage gibt es um 20.40 Uhr feinsten Deutschrap von Bonez MC. Und das Beste: Du kannst alle drei Konzerte heute Abend mit verfolgen – bequem vom Sofa im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.