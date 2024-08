Mit seinen entwaffnend ehrlichen Texten repräsentiert Alternative-Rocker Yungblud den Geist seiner Generation. blue Music überträgt das Konzert des Briten am Openair Gampel ab 21.15 Uhr hier im Stream.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alternative-Rocker Yungblud ist für seine energetischen Live-Performances bekannt.

Am Freitag tritt der 27-jährige Brite am Openair Gampel auf.

Du kannst das Konzert heute Abend, ab 21.15 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream auf blue News verfolgen. Mehr anzeigen

Mit seinen Protestsongs weckt der britische Alternative-Rocker Yungblud den Geist der Rebellion. Dominic Richard Harrison, wie der 27-Jährige mit bürgerlichem Namen heisst, lehnt sich gegen alles auf, was ihm ungerecht erscheint: Toxische Männlichkeit, Homophobie und Patriarchat.

Openair Gampel Das Openair Gampel findet 2024 vom 15. bis 18. August im Wallis statt. Mit The Offspring, Deichkind und Alan Walker und mehr ist «iischi Party» garantiert. Das beste für alle Daheimgebliebenen? blue Music überträgt wieder ausgewählte Konzerte live! Alle Infos gibts auf der Gampel-Openair-Page. zVg

Laut und gleichzeitig nachdenklich. Explosiv und zur selben Zeit fesselnd. Es gibt gute Gründe, warum der Brite zur Stimme einer ganzen Generation avancierte. So verwundert es nicht, dass er auf eine riesige Fangemeinde zählen kann. Yungbluds Musik wird monatlich von 6,3 Millionen Spotify-Usern gestreamt, seine YouTube-Videos erreichen Milliarden von Views.

Am Freitagabend kommt das Publikum am Openair Gampel in den Genuss einer Yungblud-Show. Erstaunliche Energie und grösstmögliche Fan-Nähe sind dabei garantiert, genauso wie ein packender Mix aus UK-Punk und Alternative-Rock mit Einflüssen aus Grunch und Hip-Hop.

Rockt am Freitagabend am Openair Gampel: Yungblud. Madcom/Kim Schärer

Du kannst heute Abend nicht live am Konzert im Wallis dabei sein? Kein Problem: blue Music überträgt das Konzert von Yungblud heute Freitag, 21.15 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom und hier im Stream auf blue News.