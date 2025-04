Zoë Më: «Ich will mit meiner Musik eine Brücke über den Röstigraben schlagen» Die Schweizer ESC-Hoffnungsträgerin Zoë Më ist im Vorbereitungsstress. Trotzdem spricht sie mit blue News über die Kraft der Sprache als Brücke über den Röstigraben, ihr Ziel in Basel und ihre Zukunftspläne. 22.04.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zoë Më geht am 17. Mai im ESC-Finale in Basel mit Startnummer 19 von 26 ins Rennen.

Ihr Song heisst «Voyage», also Reise. Das Lied ist eine verspielte Pop-Ballade auf Französisch.

Wettquoten oder Punktezahlen interessieren die Fribourgerin nicht: «Ich will mit meiner Musik die Herzen der Leute erreichen», sagt sie im Gespräch mit blue News. Mehr anzeigen

Der Countdown zum ESC 2025 in Basel ist gezündet. Die Schweizer ESC-Hoffnungsträgerin Zoë Më steckt mitten in den Vorbereitungen ihrer Show. Zwei heisse Proben in Pre-ESC-Shows hat sie schon absolviert – ihre Popballade ist beim Publikum gut angekommen.

Jetzt gilt es, Gas zu geben. Trotz Vorbereitungsstress trifft blue News auf eine tiefenentspannte Zoë Më. Über ihren ESC-Song sagt sie: «Ich will mit meiner Musik eine Brücke über den Röstigraben schlagen.»

Ihr Ziel am ESC 2025? «Ich will die Herzen der Leute erobern», sagt sie. Platzierungen oder Wettquoten interessieren die 24-Jährige nicht.

Was Zoë Më nach ihrem ESC-Auftritt plant – und wie ihr Song «Voyage» a cappella klingt, siehst du im Video.

