Sängerin Zoe Wees über häusliche Gewalt: «Man gewöhnt sich an den Missbrauch und ans Leiden» Die Songs der deutschen Sängerin Zoe Wees sind tiefgründig und beinhalten eine ganz persönliche Botschaft. Im Interview mit blue News erzählt sie von einem besonders dunklen Kapitel in ihrem Leben: einem Beziehungsalbtraum. 04.04.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einer musikalischen Auszeit ist Zoe Wees wieder zurück – und performte an der Energy Star Night im Hallenstadion vor 13'000 Leuten ihren neuen Song.

Ihren Durchbruch hatte die deutsche Sängerin 2020 mit dem Hit «Control», der über drei Milliarden Mal gestreamt wurde.

Im Interview mit blue News spricht die Hamburgerin weiter über mentale Gesundheit.

«Ich nehme mir Zeit für mich – ich will mich ja nicht selbst verlieren», sagt Wees. Mehr anzeigen

Sie ist bekannt für ihre tiefgründigen Texte. «Songs schreiben ist für mich Therapie», sagt Zoe Wees im Interview mit blue News.

Im Jahr 2020 schaffte die damals 18-Jährige mit «Control» den Durchbruch und stürmte über Nacht die Single-Charts – im In- und Ausland wurde sie daraufhin zur gefragten Künstlerin.

Die deutsche Sängerin ist nach einer musikalischen Pause zurück und macht Halt im Zürcher Hallenstadion.

Im Rahmen der Energy Star Night tritt Zoe Wees mit vier Songs aus ihrem Repertoire im Zürcher Hallenstadion auf und sorgt bei den 13'000 Zuschauer*innen für Gänsehautmomente.

Zoe Wees: «Ich will eine Stimme für Frauen sein»

Im Interview mit blue News erklärt die Hamburgerin, dass ihr brandneuer Song «Hello Again» ihr bislang persönlichster Song sei. Darin verarbeitet sie eine toxische Beziehung – ein Thema, über das noch immer viel zu selten gesprochen werde. In ihrem Fall gehe es um häusliche Gewalt, die sie in ihrer Partnerschaft erfahren habe.

So zeigt der Songtext von «Hello Again», wie tief die Wunden von Wees ragen. Zum Beispiel singt sie: «Ich gewöhnte mich an den Missbrauch und ans Leiden», oder «Hast du schonmal jemanden geliebt, der dich grün und blau zurückgelassen hatte?»

Die Musikerin erklärt weiter: «Ich will eine Stimme für die Frauen sein».

«Musik ist meine Leidenschaft und ich mache das seit ich klein bin». Sie habe sich dabei nie eine Geschichte ausgedacht, sondern wollte immer über ihre Probleme schreiben. «Es ist mein Weg, von der Welt abzuschalten».

