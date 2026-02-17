  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kein Festival in Glattbrugg ZH Zürich Openair findet 2026 nicht statt

Sven Ziegler

17.2.2026

Das Zürich Openair findet nicht statt. 
Das Zürich Openair findet nicht statt. 
sda

Das Zürich Openair findet diesen Sommer nicht statt. Die Veranstalter sprechen von einer «kreativen Pause» und kündigen für 2027 ein neu ausgerichtetes Festival in Glattbrugg an.

Sven Ziegler

17.02.2026, 11:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Zürich Openair legt 2026 eine Pause ein und findet diesen Sommer nicht statt.
  • Als Grund nennen die Veranstalter Terminverschiebungen internationaler Festivals und erschwerte Planungsbedingungen.
  • 2027 soll das Festival in Glattbrugg mit neuem Konzept und erweitertem Erlebnis zurückkehren.
Mehr anzeigen

Das Zürich Openair wird 2026 nicht durchgeführt. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, legt das Festival eine «kreative Pause» ein und will die gewonnene Zeit für eine strategische Neuausrichtung nutzen. Erst 2027 soll der Anlass am gewohnten Standort in Glattbrugg wieder stattfinden.

Als Hauptgrund nennen die Organisatoren Terminverschiebungen internationaler Festivals, die die Planung erschwert hätten. In diesem Umfeld habe man sich bewusst dazu entschieden, das Openair für ein Jahr auszusetzen und das Konzept grundlegend weiterzuentwickeln.

Die Pause soll laut Mitteilung genutzt werden, um «die inhaltliche und programmatische Ausrichtung» zu schärfen. Zudem wolle man neue Erlebnisdimensionen für das Publikum schaffen und Infrastruktur sowie Inszenierungskonzepte überdenken. Ziel sei es, 2027 mit «frischer Energie» und einem erweiterten Festivalerlebnis zurückzukehren.

Das Zürich Openair zählt seit Jahren zu den grösseren Musikfestivals im Raum Zürich und lockt jeweils Tausende Besucherinnen und Besucher nach Glattbrugg. Welche konkreten Änderungen 2027 umgesetzt werden, ist bislang nicht bekannt.

Für Fans bedeutet der Entscheid eine festivalfreie Sommersaison in Zürich. Die Veranstalter betonen jedoch, dass es sich ausdrücklich nicht um ein Aus, sondern um ein Timeout handle – mit klarer Perspektive auf ein Comeback.

Meistgelesen

Seniorin verliert Altersvorsorge – wegen 10 Zentimetern
McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»
2. Drittel läuft – macht die Schweiz im gleichen Stil weiter?