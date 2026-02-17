Das Zürich Openair findet nicht statt. sda

Das Zürich Openair findet diesen Sommer nicht statt. Die Veranstalter sprechen von einer «kreativen Pause» und kündigen für 2027 ein neu ausgerichtetes Festival in Glattbrugg an.

Das Zürich Openair wird 2026 nicht durchgeführt. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, legt das Festival eine «kreative Pause» ein und will die gewonnene Zeit für eine strategische Neuausrichtung nutzen. Erst 2027 soll der Anlass am gewohnten Standort in Glattbrugg wieder stattfinden.

Als Hauptgrund nennen die Organisatoren Terminverschiebungen internationaler Festivals, die die Planung erschwert hätten. In diesem Umfeld habe man sich bewusst dazu entschieden, das Openair für ein Jahr auszusetzen und das Konzept grundlegend weiterzuentwickeln.

Die Pause soll laut Mitteilung genutzt werden, um «die inhaltliche und programmatische Ausrichtung» zu schärfen. Zudem wolle man neue Erlebnisdimensionen für das Publikum schaffen und Infrastruktur sowie Inszenierungskonzepte überdenken. Ziel sei es, 2027 mit «frischer Energie» und einem erweiterten Festivalerlebnis zurückzukehren.

Das Zürich Openair zählt seit Jahren zu den grösseren Musikfestivals im Raum Zürich und lockt jeweils Tausende Besucherinnen und Besucher nach Glattbrugg. Welche konkreten Änderungen 2027 umgesetzt werden, ist bislang nicht bekannt.

Für Fans bedeutet der Entscheid eine festivalfreie Sommersaison in Zürich. Die Veranstalter betonen jedoch, dass es sich ausdrücklich nicht um ein Aus, sondern um ein Timeout handle – mit klarer Perspektive auf ein Comeback.