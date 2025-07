Beatrice Egli bricht zum ersten Mal in 12 Jahren Konzert ab

Am Mittwoch sang Beatrice Egli noch vor Tausenden Fans zur Eröffnung der Fussball EM 2025, einen Tag später musste sie ein Konzert abbrechen. Bild: Keystone

Nur einen Tag nach ihrem Auftritt beim EM-Eröffnungsspiel musste Beatrice Egli ein Konzert in der Schweiz abbrechen. Ihre Stimme machte schlapp – zum ersten Mal in zwölf Jahren Bühnenkarriere.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beatrice Egli musste am 3. Juli ihren Auftritt beim St. Peter At Sunset Festival wegen Stimmproblemen abbrechen – zum ersten Mal in ihrer 12-jährigen Karriere.

Auf Instagram erklärte sie ihren Fans die Situation, bedankte sich für ihr Verständnis und hofft auf eine schnelle Genesung.

Ob die 37-Jährige morgen Samstag, 5. Juli, beim BlueOrange-OpenAir in Deutschland auftreten kann, ist noch unklar – bisher gibt es kein Statement der Veranstalter. Mehr anzeigen

Noch am Mittwochabend sang Beatrice Egli am Eröffnungsspiel der Frauen-Nati an der EM vor 34'000 Fans die Nationalhymne der Schweiz. Nur einen Tag später, am Donnerstag, 3. Juli, musste sie beim St. Peter At Sunset Festival in Kestenholz SO einen Auftritt abbrechen.

In einem Video in ihrer Instagram-Story erklärte die 37-Jährige, dass sie eine Show abbrechen musste, da ihre Stimme versagte.

«Zum ersten Mal in 12 Jahren», sagt Egli mit zittriger Stimme. Trotz ihrer Bemühungen, die Performance fortzusetzen, habe sich ihre Stimme mit jedem Song weiter verschlechtert.

Beatrice Egli gab den Konzertabbruch auf Instagram bekannt. Screenshot Instagram

Noch am Nachmittag teilte die Sängerin auf Instagram ein Video vom Soundcheck. Videos von Besuchenden des Festivals zeigen auch, dass sie die ersten Songs ihres Auftritts gespielt hat.

«Beatrice Egli hat gekämpft»

Beatrice Egli bedankte sich nach dem Konzert-Abbruch bei ihren Fans für ihr Verständnis und hofft auf eine schnelle Genesung.

Auch das Festival wünscht ihr gute Besserung. «Beatrice Egli hat gekämpft. Wir sagen allen Danke für die tolle Stimmung und wünschen Beatrice im Namen von St. Peter at Sunset und allen Besucher*innen von Herzen gute Besserung!», schreibt St. Peter at Sunset Festival auf Instagram.

Beatrice Eglis nächster geplanter Auftritt ist morgen Samstag, 5. Juli beim BlueOrange-OpenAir in Warthausen, Deutschland. Ob sie bis dahin wieder fit ist, bleibt abzuwarten.

Die Veranstalter haben sich bisher noch nicht geäussert.

