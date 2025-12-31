Kino-Highlights 2025: Die Redaktion hat gewählt – Das sind unsere Lieblingsfilme des Jahres Ein satirischer Actionthriller, ein bewegendes Gefängnisdrama und zwei herzerwärmende Animationsfilme – unsere Filmredaktion präsentiert ihre Lieblingsfilme des Jahres. 30.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die blue News Filmredaktion stellt im obigen Video ihre persönlichen Kino-Highlights des Jahres 2025 vor.

Es resultiert ein bunter Mix aus den unterschiedlichsten Genres – gleich zwei Animationsfilme schaffen es in die Auswahl.

Die Schweizer Produktion «Heldin» von Petra Volpe und «September 5» vom Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum fehlen in der Auswahl, verdienen aber eine spezielle Erwähnung. Mehr anzeigen

Welche Kinofilme haben die blue News Redaktion im Jahr 2025 so richtig begeistert?

Fabienne Berner, Gianluca Izzo, Adrian Kammer und Roman Müller wählen ihre persönlichen Highlights – und erzählen im obigen Video, was diese Filme zu besonderen Erlebnissen macht.

Entstanden ist ein überraschend vielseitiger Mix aus Filmen unterschiedlichster Genres. Neben einem brandaktuellen, satirischen Actionthriller und einem berührenden Gefängnisdrama, finden sich gleich zwei clever inszenierte Animationsfilme in der Auswahl.

Zwei herausragende Produktionen aus der Schweiz

Natürlich bot das vergangene Kinojahr noch weitere Höhepunkte, die zwar den Weg in unsere Video-Auswahl nicht gefunden haben, aber auf jeden Fall eine spezielle Erwähnung verdienen.

In der engeren Auswahl für die Top-Filme unserer Redaktion landeten unter anderem die Sci-Fi-Komödie «Bugonia», das epische Nachkriegsdrama «The Brutalist», das Bob-Dylan-Biopic «A Complete Unknown» sowie die dänische rabenschwarze Komödie «The Last Viking».

Besonders herauszuheben sind auch zwei Filme mit Schweizer Bezug: «Heldin» von Petra Volpe fängt den Arbeitsalltag einer Pflegefachfrau ein. Der Film ist dank seiner formidablen Inszenierung auf der Shortlist für die Oscar-Nominierungen 2026 in der Kategorie «Bester internationaler Spielfilm».

Und der nervenaufreibende Thriller «September 5» vom Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum wurde bei der letzten Oscar-Verleihung in der Kategorie «Bestes Drehbuch» nominiert.

