  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Legende im Spital Blutzucker-Probleme? William Shatner äussert sich zu Gerüchten

Wilhelm Flemmer

26.9.2025

William Shatner geht es gesundheitlich "bestens".  Er hat die Tage nur beim Essen etwas "übertrieben", wie er sagt. 
William Shatner geht es gesundheitlich "bestens".  Er hat die Tage nur beim Essen etwas "übertrieben", wie er sagt. 
Bild: Phil Mccarten/Invision/dpa

Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer: William Shatner sei wegen gesundheitlicher Probleme ins Spital eingeliefert worden. Doch alles war weniger dramatisch als es klang, wie der Schauspieler nun selbst erklärte.

Wilhelm Flemmer

26.09.2025, 19:12

26.09.2025, 19:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Star Trek»-Darsteller William Shatner äussert sich zu den Gerüchten, er habe einen «medizinischen Notfall» gehabt.  
  • Am Mittwoch war berichtet worden, dass der Schauspieler wegen gesundheitlicher Probleme ins Spital eingeliefert wurde.
  • Angeblich hatte der 94-Jährige Probleme mit dem Blutzucker.
  • Shatner dementierte nun: Er habe lediglich beim «Essen übertrieben».
Mehr anzeigen

Die Nachricht war ein Schock für seine Fans: William Shatner, legendärer Darsteller der nicht minder legendären Sci-Fi-Serie «Raumschifft Enterprise», musste angeblich wegen eines «medizinischen Notfalls» ins Krankenhaus eingeliefert werden, hiess es in Medienberichten.

Der 94-Jährige soll Probleme mit dem Blutzuckerspiegel gehabt haben. Und er habe selbst dafür gesorgt, dass er gerettet wurde: Den Notruf hat demnach er abgesetzt.

Klingt ernst, war in Wirklichkeit aber gar nicht so dramatisch. Nicht Probleme mit dem Blutzucker hatten Shatner am Mittwoch zu schaffen gemacht, vielmehr hatte er offenbar beim Essen allzu eifrig zugelangt.

Ob diese Meldung nun glaubwürdig ist? Diesmal stammt sie von dem Schauspieler selbst. Denn Shatner hat sich via Instagram an seine Fans gewandt und in einem humorvollen Post mit den Gerüchten aufgeräumt.

«Gerüchte stark übertrieben»

«Vielen Dank für eure Anteilnahme, aber mir geht es bestens», schrieb der kanadische Schauspieler gestern auf dem sozialen Netzwerk. Und fügte diesen Seitenhieb hinzu: «Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!.»

Er erklärte, dass er schlicht «zu viel gegessen» habe (im Original: «I over indulged»). Ob er deswegen aber im Krankenhaus war, dazu äusserte er sich nicht.

Shatner nahm den Wirbel mit Humor. Seinem Instagram-Post fügte er auch ein Bild bei von seiner Rolle als Mark Twain in der kanadischen Krimiserie «Murdoch Mysteries». Darunter ist der berühmte Satz zu lesen, den der Schriftsteller Twain einmal über falsche Zeitungsberichte anlässlich seines vermeintlichen Ablebens gesagt hatte: «Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben!»

William Shatner – aktiv wie eh und je

Dass es Shatner «bestens» geht, hat auch sein Sprecher Harry Gold bestätigt. «Ich habe mit Bill gesprochen. Es geht ihm gut. Er ist zu Hause und zu 100 Prozent gesund», erklärte er Berichten zufolge.

Tatsächlich ist Shatner trotz seines fortgeschrittenen Alters noch sehr aktiv – und kreativ. Derzeit arbeitet er mit einem Co-Autor an einem Buch mit dem Titel «William Shatner… And You», das die Verbindung seiner Fans zu ihm und seinen Rollen beleuchten soll.

William Shatner wurde mit der Rolle des Raumschiffkapitäns James T. Kirk in «Raumschiff Enterprise» weltberühmt. Den Charakter spielte er auch in mehreren «Star Trek»-Kinofilmen. Daneben war er in weiteren prägenden Rollen zu sehen, etwa als Polizeiveteran T.J. Hooker in der gleichnamigen Serie oder als Anwalt Danny Crane in «Boston Legal».

Seine bislang letzte Rolle spielte Shatner 2021 in der Filmkomödie «Senior Moment». Schlagzeilen machte er in dem Jahr auch, als er an Bord einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin ins All flog.

Mehr zum Thema

«Star Trek»-Fans begeistert. NASA entdeckt mysteriöses Symbol auf dem Mars

«Star Trek»-Fans begeistertNASA entdeckt mysteriöses Symbol auf dem Mars

90-Jähriger an Bord. Firma von Milliardär Jeff Bezos fliegt sechs Touristen ins All

90-Jähriger an BordFirma von Milliardär Jeff Bezos fliegt sechs Touristen ins All

Eindrückliches Modell. Star-Trek-Fan baut Brücke der USS Enterprise nach

Eindrückliches ModellStar-Trek-Fan baut Brücke der USS Enterprise nach

Meistgelesen

«Linksradikale Demokraten»: Trump rechnet nach Comey-Anklage mit weiteren Verfahren
Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab
Diese Frau bleibt 30 Meter über See in der Wasserrutsche stecken
«Seit Jesus Christus ist er da» – Rutte spottet im TV über Lawrow
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen