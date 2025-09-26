William Shatner geht es gesundheitlich "bestens". Er hat die Tage nur beim Essen etwas "übertrieben", wie er sagt. Bild: Phil Mccarten/Invision/dpa

Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer: William Shatner sei wegen gesundheitlicher Probleme ins Spital eingeliefert worden. Doch alles war weniger dramatisch als es klang, wie der Schauspieler nun selbst erklärte.

Am Mittwoch war berichtet worden, dass der Schauspieler wegen gesundheitlicher Probleme ins Spital eingeliefert wurde.

Angeblich hatte der 94-Jährige Probleme mit dem Blutzucker.

Shatner dementierte nun: Er habe lediglich beim «Essen übertrieben». Mehr anzeigen

Die Nachricht war ein Schock für seine Fans: William Shatner, legendärer Darsteller der nicht minder legendären Sci-Fi-Serie «Raumschifft Enterprise», musste angeblich wegen eines «medizinischen Notfalls» ins Krankenhaus eingeliefert werden, hiess es in Medienberichten.

Der 94-Jährige soll Probleme mit dem Blutzuckerspiegel gehabt haben. Und er habe selbst dafür gesorgt, dass er gerettet wurde: Den Notruf hat demnach er abgesetzt.

Klingt ernst, war in Wirklichkeit aber gar nicht so dramatisch. Nicht Probleme mit dem Blutzucker hatten Shatner am Mittwoch zu schaffen gemacht, vielmehr hatte er offenbar beim Essen allzu eifrig zugelangt.

Ob diese Meldung nun glaubwürdig ist? Diesmal stammt sie von dem Schauspieler selbst. Denn Shatner hat sich via Instagram an seine Fans gewandt und in einem humorvollen Post mit den Gerüchten aufgeräumt.

«Gerüchte stark übertrieben»

«Vielen Dank für eure Anteilnahme, aber mir geht es bestens», schrieb der kanadische Schauspieler gestern auf dem sozialen Netzwerk. Und fügte diesen Seitenhieb hinzu: «Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!.»

Er erklärte, dass er schlicht «zu viel gegessen» habe (im Original: «I over indulged»). Ob er deswegen aber im Krankenhaus war, dazu äusserte er sich nicht.

Shatner nahm den Wirbel mit Humor. Seinem Instagram-Post fügte er auch ein Bild bei von seiner Rolle als Mark Twain in der kanadischen Krimiserie «Murdoch Mysteries». Darunter ist der berühmte Satz zu lesen, den der Schriftsteller Twain einmal über falsche Zeitungsberichte anlässlich seines vermeintlichen Ablebens gesagt hatte: «Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben!»

William Shatner – aktiv wie eh und je

Dass es Shatner «bestens» geht, hat auch sein Sprecher Harry Gold bestätigt. «Ich habe mit Bill gesprochen. Es geht ihm gut. Er ist zu Hause und zu 100 Prozent gesund», erklärte er Berichten zufolge.

Tatsächlich ist Shatner trotz seines fortgeschrittenen Alters noch sehr aktiv – und kreativ. Derzeit arbeitet er mit einem Co-Autor an einem Buch mit dem Titel «William Shatner… And You», das die Verbindung seiner Fans zu ihm und seinen Rollen beleuchten soll.

William Shatner wurde mit der Rolle des Raumschiffkapitäns James T. Kirk in «Raumschiff Enterprise» weltberühmt. Den Charakter spielte er auch in mehreren «Star Trek»-Kinofilmen. Daneben war er in weiteren prägenden Rollen zu sehen, etwa als Polizeiveteran T.J. Hooker in der gleichnamigen Serie oder als Anwalt Danny Crane in «Boston Legal».

Seine bislang letzte Rolle spielte Shatner 2021 in der Filmkomödie «Senior Moment». Schlagzeilen machte er in dem Jahr auch, als er an Bord einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin ins All flog.