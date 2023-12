Bobbie Jean starb wie Aaron im Badezimmer

Familie Carter an einem TV-Anlass 2006: Bobbie Jean, Leslie, Nick, Angel und Aaron (v.ln.r.) imago images/ZUMA Press

Am Tag vor Heiligabend hat die Polizei Bobbie Jean Carter, die Schwester von Backstreet Boy Nick und Aaron Carter, leblos in ihrer Wohnung in Florida aufgefunden. Nun sickern erste Details durch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bobbie Jean Carter (†41) wurde einen Tag vor Heiligabend von der Polizei leblos in ihrem Haus in Florida aufgefunden.

Nick (43) und Aaron Carter (1987 bis 2022) sind ihre Brüder. Aaron Carter starb am 5. November 2022 mit 34 Jahren in Kalifornien. Er wurde leblos in der Badewanne aufgefunden.

Nun sickern erste Details zum Tode von Bobbie Jean Carter durch. Auch sie soll im Badezimmer aufgefunden worden sein. Mehr anzeigen

Die amerikanische Show-Familie Carter kommt nicht zur Ruhe. Erst Ende 2022 mussten die Carters den Tod von Aaron mit nur 34 Jahren verkraften.

Nun ist am Tag vor Heiligabend auch Bobbie Jean Carter mit 41 Jahren gestorben. Die Polizei fand die Sängerin leblos in ihrem Haus im Tampa, Florida, vor.

Das Onlineportal «tmz.com» enthüllt neue Details zu ihrem Tode. Genau wie ihr Bruder Aaron Carter wurde auch Bobbie Jean bewusstlos im Badezimmer aufgefunden. Damals fand die Hausangestellte Aaron leblos in der Badewanne.

Am Samstagmorgen eilten laut dem Hillsborough County Sheriff’s Office Sanitäter ins Haus von Bobbie Jean Carter, die Rettungskräfte brachten sie in ein Spital in der Nähe. Dort wurde die 41-Jährige für tot erklärt. Die Polizei teilte mit, dass Bobbie noch auf Bewährung wegen Kokainbesitzes gewesen sei.

Familie Carter: Schwer vom Schicksal gezeichnet

Für Familie Carter ist der frühe Tod von Aaron und Bobbie Jean ein weiterer Schicksalsschlag.

Im Jahr 2012 verstarb ihre Schwester Leslie mit 25 Jahren an einer Medikamentenüberdosis. Auch sie kämpfte mit Suchtproblemen und wurde ebenfalls bewusstlos in ihrem Haus gefunden und im Spital für tot erklärt.

Die Schwester von Aaron Carter hatte wie ihr Bruder viele Jahre Drogenprobleme, kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

Brauchst du Hilfe? Hier kannst du reden Diese Stellen sind für Menschen mit Suchtproblemen und für ihr Umfeld da.



Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143, www.143.ch



Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch



Onlineberatung bei Suchtgefahr: safezone.ch

Mehr Videos aus dem Ressort