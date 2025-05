Jan Böhmermanns Vorgehen sorgte in den sozialen Medien für gemischte Reaktionen. Rolf Vennenbernd/dpa

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner Sendung die Identität des Betreibers des rechten Youtube-Kanals «Clownswelt» enthüllt. Der Youtuber wirft ihm Einschüchterung und Täuschung vor.

Die Identität des Betreibers des rechtsgerichteten Youtube-Kanals «Clownswelt» war lange ein Rätsel. Nun hat der deutsche Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung «ZDF Magazin Royale» in Zusammenarbeit mit der «Zeit» den Namen des Youtubers öffentlich gemacht. Der Betroffene, der sich «Clownie» nennt, beschuldigt Böhmermann des Doxings, also des böswilligen Veröffentlichens persönlicher Daten im Internet.

In der Sendung enthüllte Böhmermann nicht nur den vollen Namen des Youtubers, sondern auch Details zu dessen beruflichem Hintergrund. Der 29-jährige aus Ostwestfalen sei Metal-Gitarrist und hatte ein Lehramtsstudium begonnen, jedoch nicht abgeschlossen. Die Enthüllung führte dazu, dass sich seine Band aufgrund «unüberwindlicher persönlicher Differenzen» von ihm trennte.

Böhmermann rechtfertigte die Enthüllung damit, dass die Inhalte von «Clownswelt» bereits im gesellschaftlichen Mainstream angekommen seien und die Anonymität des Betreibers daher nicht mehr schützenswert sei. «Wer im Internet vor 227'000 Abonnent*innen ‹die Wahrheit› sagt, der kann doch auch sein Gesicht zeigen», so der Moderator.

Der Youtuber reagierte mit einem 25-minütigen Video, in dem er Böhmermann Doxing vorwirft und sagt, Böhmermann stelle die Abläufe falsch dar. Mitarbeitende der «Zeit» und von «ZDF Magazin Royale» hätten unter falschen Vorwänden Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn unter Druck gesetzt.

Kinder bedroht

In den sozialen Medien hat die Veröffentlichung der Identität des Youtubers verschiedene Reaktionen ausgelöst. Während einige Böhmermann unterstützen, gibt es auch Kritik an seinen Methoden.

Ein offizieller Account der AfD verglich Böhmermanns Vorgehen mit Praktiken aus totalitären Systemen. Die Partei hatte zuvor selbst Beiträge des Youtube-Kanals geteilt, wie Böhmermann zeigte. Auf X haben Unterstützer*innen des Youtubers Böhmermanns Adresse veröffentlicht und seine Kinder bedroht.

Ob die Enthüllung rechtliche Konsequenzen für Böhmermann oder das ZDF haben wird, ist noch offen.

