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«MusicStar»-Teilnehmerin wird Mutter Börni Höhn erwartet ihr erstes Kind

Oliver Kohlmaier

11.4.2026

Börni Höhn 2007 als Kandidatin der Castingshow «Musicstar».
Börni Höhn 2007 als Kandidatin der Castingshow «Musicstar».
KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die bekannte «MusicStar»-Teilnehmerin Börni Höhn erwartet ihr erstes Kind – es wird ein Bub. Die herzigen Nachrichten gab sie während eines Auftritts bekannt.

Redaktion blue News

11.04.2026, 22:08

11.04.2026, 22:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der dritten Staffel der SRF-Castingshow «MusicStar» wurde sie schweizweit bekannt – nun erwartet Börni Höhn ihr erstes Kind.
  • Dies verkündete sie bei einem Auftritt in «The 80s Live Show».
  • Ihr Sohn soll Mitte August zur Welt kommen.
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Die einstige «Musicstar»-Teilnehmerin Börni Höhn erwartet ihr erstes Kind. Die Sängerin machte ihre Schwangerschaft während eines Auftritts bei «The 80s Live Show» von «Das Zelt» publik, wie «Blick» berichtet.

Demnach zog Höhn während eines Auftritts plötzlich ihr Kleid etwas nach unten und gab so den Blick auf ihren gewölbten Bauch frei.

«Will wissen, wie eine kleine Version von uns aussieht»

«Lange wusste ich nicht, ob ich wirklich Kinder haben möchte», sagte die Sängerin der Zeitung. «Doch vor zweieinhalb Jahren lernte ich den Mann kennen, mit dem ich mir diesen Schritt vorstellen konnte.» Sie sei «megaglücklich» in der Beziehung mit Unternehmer Pascal Müller: «Ich will jetzt wirklich wissen, wie eine kleine Version von uns beiden aussieht», so Höhn weiter.

Ihr Sohn soll Mitte August zur Welt kommen. «Am 11. August werde ich vierzig. Gut möglich, dass ich diesen Tag dann im Spital verbringe», sagt sie.

Höhn wurde 2007 als 20-Jährige durch ihre Teilnahme in der dritten Staffel der SRF-Castingshow «MusicStar» schweizweit bekannt. Am Ende holte sie den vierten Platz.

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