Bombay Beach Biennale – wie ein Kunstfestival die Wüste belebt Die Bombay Beach Biennale verwandelt jährlich das kalifornische Aussteigerstädtchen in ein einzigartiges Kunstfestival. Simone Bargetze nimmt dich mit an diesen aussergewöhnlichen Ort. 28.05.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bombay Beach Biennale ist ein einzigartiges Kunstfestival am Salton Sea.

Künstler*innen und Denker*innen präsentieren dort seit 2016 kreative Werke und Diskussionen.

Simone Bargetze besucht das Festival regelmässig, so auch dieses Jahr. Mehr anzeigen

Im Aussteigerstädtchen Bombay Beach, Kalifornien, findet seit 2016 jährlich die Bombay Beach Biennale (BBB) statt – ein einzigartiges Kunstfestival am Ufer des Salton Sea, der tiefstgelegenen Gemeinde der USA. Ohne Eintritt und mit geheimen Terminen versammelt das Festival Künstler, Musiker und Philosophen zu einem kreativen Austausch.

Das Festival kombiniert temporäre Kunstwerke mit dauerhaften Installationen wie dem Hermitage Museum und dem Opera House. Besucher erleben ein vielfältiges Programm aus Oper, Jazz, Performance, Tanz und Literatur.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Philosophie-Konferenz, bei der renommierte Wissenschaftler und Denker in verlassenen Gebäuden über Kunst, Verfall und Zukunft diskutieren.

Auch Simone Bargetze besucht die Bombay Beach Biennale jedes Jahr. So auch kürzlich wieder. In dieser Woche nimmt sie dich mit an diesen aussergewöhnlichen Ort, erkundet die einzigartige Atmosphäre des Städtchens, trifft spannende Künstlerinnen und Künstler und taucht bis tief in die Nacht in das bunte Festivalgeschehen ein.