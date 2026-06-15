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Nach Wochen voller Sorge Bonnie Tyler ist aus dem Koma erwacht

Sven Ziegler

15.6.2026

Für diesen Sommer hatte Bonnie Tyler rund 30 Konzerte geplant. (Archivbild)
Für diesen Sommer hatte Bonnie Tyler rund 30 Konzerte geplant. (Archivbild)
Sebastian Gollnow/dpa

Nach Wochen voller Sorge gibt es positive Nachrichten von Bonnie Tyler. Die britische Sängerin ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Die Ärzte sprechen von Fortschritten, warnen aber zugleich, dass die Rocklegende weiterhin schwer krank ist.

Sven Ziegler

15.06.2026, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bonnie Tyler ist nach mehreren Wochen aus dem künstlichen Koma erwacht.
  • Die Sängerin wird weiterhin auf einer Intensivstation im portugiesischen Faro behandelt.
  • Ursache der Komplikationen war eine Operation nach einem Darmdurchbruch.
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Fans der britischen Rocksängerin Bonnie Tyler können aufatmen. Wie ihr Management am Montag mitteilte, ist die 75-Jährige aus dem künstlichen Koma erwacht.

«Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank», erklärte ihr Team. Die Musikerin wird weiterhin auf der Intensivstation eines Spitals in Faro im Süden Portugals behandelt.

Trotz ihres weiterhin kritischen Zustands zeigen sich die behandelnden Ärzte vorsichtig optimistisch. Sie rechnen damit, dass sich Tyler vollständig erholen kann. Der Genesungsprozess werde allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die gesundheitlichen Probleme begannen Anfang Mai. Nach einem Darmdurchbruch musste sich die Sängerin einer Operation unterziehen. In der Folge kam es zu Komplikationen, weshalb die Ärzte Tyler in ein künstliches Koma versetzten.

Auftritte abgesagt

Seitdem verfolgten Fans weltweit die Entwicklungen mit Sorge. Nun gibt es erstmals seit Wochen positive Nachrichten.

Wegen ihres Gesundheitszustands wurden sämtliche geplanten Konzerte und öffentlichen Auftritte bis Ende August abgesagt oder verschoben.

Das Management dankte den Fans für die Unterstützung in den vergangenen Wochen. «Wir möchten uns bei allen für die enorme Anteilnahme und Unterstützung aus der ganzen Welt bedanken», heisst es in der Mitteilung.

Die Familie bittet weiterhin um Privatsphäre. Weitere Informationen sollen veröffentlicht werden, sobald neue Erkenntnisse zum Gesundheitszustand vorliegen.

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