  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Late Night Switzerland» Boris Becker bei SRF: «Den Teufel in mir habe ich im Gefängnis gelassen»

Carlotta Henggeler

10.11.2025

Boris Becker bei Stefan Büsser: «Den Teufel in mir drin habe ich im Gefängnis verloren.»
Boris Becker bei Stefan Büsser: «Den Teufel in mir drin habe ich im Gefängnis verloren.»
SRF/Screenshot

Tennislegende Boris Becker schlägt in Stefan Büssers SRF-«Late Night»-Sendung auf – und trifft ins Schwarze: Mit Charme und Schlagfertigkeit entscheidet er den Show-Match für sich.

Carlotta Henggeler

10.11.2025, 11:19

10.11.2025, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Boris Becker zeigt sich in Stefan Büssers SRF-Show reflektiert und selbstironisch, spricht offen über seine Vergangenheit, seine Autobiografie und seine Zeit im Gefängnis.
  • Er betont die Bedeutung seiner Ehefrau Lilian als stabilisierende Kraft in seinem Leben – das Paar erwartet im Dezember ein gemeinsames Kind.
  • Becker blickt auf frühere Fehlentscheidungen zurück und unterstreicht, dass er heute besser wisse, was ihm guttut – privat wie beruflich.
Mehr anzeigen

Tennislegende Boris Becker ist zu Gast in Stefan Büssers SRF-«Late Night»-Show – und liefert sich mit dem Gastgeber einen unterhaltsamen verbalen Schlagabtausch. Mit Charme, Selbstironie und Schlagfertigkeit spielt sich Becker schnell in die Herzen des Publikums und geht am Ende als klarer Sieger vom Platz.

Boris Becker spricht bei Stefan Büsser über seine Höhen und Tiefen – und über seine Autobiografie «Boris Becker Inside – gewinnen, verlieren, neu beginnen». «Jetzt war es an der Zeit, meine Geschichte aus meiner Sicht zu erzählen», sagt Becker.

In seiner Autobiografie blickt der 58-Jährige auf seine grössten Triumphe zurück – und auf seine bittersten Niederlagen. Auch über seine 231 Tage im britischen Gefängnis spricht Becker offen: «Den Teufel, den ich in mir habe, habe ich im Gefängnis verloren.» Dort sei er nicht der Tennis-Champion gewesen, sondern nur eine Nummer.

Boris Becker offenbart in TV-Show. «Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»

Boris Becker offenbart in TV-Show«Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»

Becker sagt, er sei im Leben – auf dem Court wie privat – immer wieder an seine Grenzen gegangen, manchmal auch darüber hinaus. «Ich weiss heute, was mir guttut – und was nicht.»

Eine zentrale Stütze in seinem Leben sei seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mittlerweile Ehefrau Nummer drei. Sie bremse ihn heute manchmal, wenn er wieder über die Stränge schlage.

Nach seiner aktiven Tenniszeit sei er schlecht beraten worden, sagt Becker rückblickend. «Wir Spieler sind gute Sportler – aber ich habe nicht studiert, kein Jura. Für sogenannte schlaue Berater – und ich bin nun mal ein Menschenfreund – war das ein gefundenes Fressen. Viele davon meinten es nicht gut mit mir.»

Bessere Zeiten dank Novak und Lilian Becker

Auch über seine Zeit als Trainer von Novak Djokovic spricht Becker bei Büsser. Er habe eine gute Zeit mit dem serbischen Tennisstar gehabt – und sich sogar als Teil der Djokovic-Familie gefühlt. Boris Becker war von Ende 2013 bis 2016 Trainer von Djokovic. Abseits des Sports verbinde sie vor allem eines: Beide sehen sich als ausgesprochene Familienmenschen.

Und die Becker-Familie wächst weiter: Ehefrau Lilian (35) ist hochschwanger. Im Dezember erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind – es ist Beckers fünftes.

Die Risiko-Analystin Lilian lernte auf einer Party von Freunden kennen – ausgerechnet in einer der schwierigsten Phasen seines Lebens. Becker erzählte ihr von seiner gescheiterten zweiten Ehe, seiner Insolvenz und einem kaputten Knie. Doch sie liess sich davon nicht beirren.

«Bei mir funktioniert noch alles»

Über seine Frau Lilian spricht Becker mit viel Respekt – und Humor: «Man muss bei einem jüngeren Partner Fairplay spielen», sagt er. Die Entscheidung fürs gemeinsame Kind habe man bewusst getroffen. Und Becker fügt schmunzelnd hinzu: «Bei mir funktioniert noch alles.»

Eine weitere Erkenntnis verdanke er seiner Frau Lilian, sagt Becker schmunzelnd: «Es hat lange gedauert, bis ich es verstanden habe: ‹Happy Wife, happy Life.›»

Becker lebt in Mailand. Wäre ein Umzug in die Schweiz denkbar? Becker findet klare Worte, momentan nicht, aber er schliesst es für die Zukunft nicht aus. Ihm gefalle Lugano und er möge die Schweiz.

Das Publikum lacht, ist bestens unterhalten. Boris Becker zeigt sich als charismatische Persönlichkeit – auch abseits des Centre-Courts. Einer, der viel erlebt hat. Und noch einiges vorhat.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi im Abwärtsstrudel: So macht der Sportpsychologe mich zum Sieger

Bötschi im Abwärtsstrudel: So macht der Sportpsychologe mich zum Sieger

Mentale Stärke heisst das Zauberwort für Spitzensportler. Nützt sie auch einem Hobbysportler? Nachdem ich in letzter Zeit fast nur noch verloren habe beim Badminton spielen, holte ich mir Hilfe beim Sportpsychologen.

13.03.2025

Meistgelesen

Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen
Britschgi brilliert gegen Milan ++ Vargas und Embolo Matchwinner ++ Rieder trifft gegen Ex-Klub
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Sarah Wagenknecht zieht sich als BSW-Chefin zurück

Mehr zum Thema

Weltnummer 1 fragte an. Becker: «Wäre fast Trainer von Sinner geworden»

Weltnummer 1 fragte anBecker: «Wäre fast Trainer von Sinner geworden»

Tennislegende über den Ruhm. Boris Becker: «Ich bin fast daran erstickt. Das war grenzwertig»

Tennislegende über den RuhmBoris Becker: «Ich bin fast daran erstickt. Das war grenzwertig»

Boris Becker. «Ich habe fast alles verloren – aber das Gefängnis überlebt»

Boris Becker«Ich habe fast alles verloren – aber das Gefängnis überlebt»

Mehr aus dem Ressort

Hast du ihn erkannt?. Schweizer Schauspiel-Star spielt Leiche im «Tatort»

Hast du ihn erkannt?Schweizer Schauspiel-Star spielt Leiche im «Tatort»

«Posthume Ehrenbeleidigung». Familiendrama um Niki Laudas Erbe – Vorwürfe gegen Witwe

«Posthume Ehrenbeleidigung»Familiendrama um Niki Laudas Erbe – Vorwürfe gegen Witwe

«Tatort» im Check. Wie oft kommt es vor, dass Kinder ihre Eltern töten?

«Tatort» im CheckWie oft kommt es vor, dass Kinder ihre Eltern töten?