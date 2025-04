Boris Becker bleibt wegen Zunft-Musik in Zürcher Innenstadt stecken

Boris Becker (rechts) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro beim Laver Cup in Berlin. (19. September 2024) Bild: Keystone/dpa/Christophe Gateau

Boris Becker wollte am Sechseläuten-Samstag mit seiner Frau zu einem Fünf-Sterne-Hotel in der Zürcher Innenstadt fahren. Die Zufahrt war wegen einer Zunft-Musik gesperrt – die Tennislegende musste mit seinem Porsche-SUV einen anderen Weg finden.

SDA Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tennislegende Boris Becker ist am vergangenen Samstag offenbar in der Zürcher Innenstadt unterwegs gewesen – und fuhr auf der Suche nach seinem Hotel auf den gesperrten Münzplatz zwischen Bahnhofstrasse und Rennweg.

Als er in seinem Porsche sein Fünf-Sterne-Hotel ansteuern wollte, musste er wegen einer Zunft-Musik kehrt machen, die auf dem Münzplatz feierte.

Vor rund 20 Jahren soll Becker in einer Wohnung am See in Wollishofen gelebt haben. Mehr anzeigen

Tennislegende Boris Becker ist am vergangenen Samstag offenbar in der Zürcher Innenstadt unterwegs gewesen – und fuhr auf der Suche nach seinem Hotel auf den gesperrten Münzplatz zwischen Bahnhofstrasse und Rennweg. Als er in seinem Porsche sein Fünf-Sterne-Hotel ansteuern wollte, musste er wegen einer Zunft-Musik kehrt machen, wie das Online-Portal nau.ch berichtete.

Die Musikgesellschaft der Zunft habe demnach «Bella Ciao» gespielt, Hunderte Zürcher*innen hätten getanzt und gefeiert. Beckers Porsche Cayenne mit italienischem Kennzeichen sei dabei sofort aufgefallen. Der ehemalige Wimbledon-Sieger, der mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro unterwegs gewesen sei, habe einen anderen Weg zum Hotel suchen müssen.

Becker kenne Zürich gut, schrieb nau.ch weiter. Vor rund 20 Jahren habe er in einer Wohnung in Wollishofen am See gelebt. Heute wohne das Paar in Mailand. Zuletzt hätten sie Veranstaltungen in Madrid und Dubai besucht. Wie lange das Paar in Zürich blieb, sei nicht bekannt.