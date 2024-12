Sie war immer an seiner Seite: Boris Becker mit seiner Mutter Elvira. Ursula Düren/dpa

Boris Beckers Mama Elvira ist am 21. November mit 89 Jahren verstorben. Am vergangenen Samstag trat sie ihre letzte Reise an. Der Ex-Tennisprofi gab auf Instagram einen herzzerreissenden Einblick in die Trauerfeier.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

«In Liebe und Dankbarkeit für unsere Mama und Oma Elvira Becker», schreibt Boris Becker (57) unter eine Reihe Bilder von der Beerdigung seiner Mutter. Elvira Becker starb am 21. November im Alter von 89 Jahren. Dies nur einen Tag vor dem Geburtstag ihres Sohns.

Das ehemalige Tennisass pflegte eine innige Beziehung zu seiner geliebten Mutter. Elvira unterstützte ihren Sohn, stand ihm stets zur Seite und war während seiner Sportlerkarriere sein grösster Fan.

Boris Beckers Herz ist zerrissen, den Abschied von seiner Mutter kann er nur schwer verkraften. Am Samstag, dem 30. November, wurde Elvira Becker im engsten Familienkreis in der Herz-Jesu-Kirche in ihrem Heimatort Leimen in Baden-Württemberg beigesetzt.

Anna Ermakova kommt nicht an Omas Beerdigung

Auf Instagram gibt der 57-Jährige Einblicke in die Trauerfeier. Auf dem ersten Foto ist der Sarg mit Blumengestecken zu sehen. Die Worte «In Liebe und Dankbarkeit» stehen auf der ersten Trauerschleife. Auf zwei weiteren Bändern sind die Namen der Trauernden angegeben.

Neben seinem eigenen Namen stehen Boris Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34). Anschliessend folgen die Kinder der Tennislegende, Amadeus (14), Anna Ermakova (24), Noah (30) und Elias (25) sowie Sabines Kinder Vincent und Carla.

Auf dem zweiten Foto ist Boris Becker mit seiner Familie in der Kirche zu sehen. In der ersten Reihe der Kirchenbänke sitzt der einstige Tennisstar zusammen mit seiner Frau, seiner Schwester und seinem Neffen. Direkt dahinter reihen sich seine Kinder ein, um Oma Elvira die letzte Ehre zu erweisen. Wer fehlt, ist Anna Ermakova, obwohl ihr Name auf den Schärpen steht.

Die 24-jährige Tochter einer Affäre von Boris Becker erklärte der «Bild»-Zeitung ihr Fernbleiben: «Im Moment trauern alle um Oma. Das ist das Wichtigste. Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet.»

Boris Becker: «Ich habe dir alles zu verdanken»

Besonders bitter war für Boris Becker der Zeitpunkt des Todes seiner Mutter: Schon am nächsten Tag musste er seinen ersten Geburtstag ohne sie feiern.

Er nutzte seinen Ehrentag, um seiner Mama zu gedenken. Unter eine Reihe von Bildern schrieb der Ex-Tennisprofi: «Ich habe dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe.»

Die Anteilnahme der Fans ist gross. In den Kommentaren zu den Fotos der Trauerfeier kondolieren unzählige Follower*innen. «Sicher ein schwerer Tag für dich und deine Familie! Viel Kraft wünsche ich euch», so ein User.

Und jemand anderes schreibt: «Lieber Boris, alles erdenklich Gute und mein herzlichstes Beileid. Eine Mutter zu verlieren, ist das Schlimmste für ein Kind, für dich als Sohn.»

