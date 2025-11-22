Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden.

Für Boris Becker ist es schon das fünfte Kind, für Lilian de Carvalho Monteiro das erste. Screenshot Instagram

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden. Es ist ein Mädchen und heisst Zoë Vottoria Becker.

Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden. Die freudigen Nachrichten teilten sie auf Instagram. «Willkommen auf der Welt», schreibt Becker unter dem Foto. Darauf sind seine Hände, die seiner Frau und der Tochter zusehen.

Er nennt auch den Namen des Babys: Zoë Vottoria Becker. Sie kam schon am Freitag zur Welt. Damit ist sie für ihren Vater ein frühes Geburtstagsgeschenk – Becker wird am Samstag 58 Jahre alt.

Für Boris Becker ist es schon das fünfte Kind, für Lilian de Carvalho Monteiro das erste. Das kleine Mädchen kam früher als geplant, eigentlich war die Geburt erst für nächsten Monat erwartet.

Schon im Juni sagte Becker im Podcast «Becker Petkovic»: «Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember.» Mutter und Tochter geht es gut, wie Becker der «Bild» sagte.