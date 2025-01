Im Oktober 2009 starb Boyzone-Mitglied Steven Gately. Bei der Beerdigung in seiner Heimat Dublin trugen seine Bandkollegen seinen Sarg. IMAGO/Newscom/AdMedia

In einer neuen Doku erinnern sich die ehemaligen Mitglieder von Boyzone an den schlimmsten Moment ihrer Karriere: Als ihr Freund Stephen Gately unerwartet starb. Sie verweilten eine ganze Nacht neben seinem Sarg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Boyzone-Sänger Stephen Gately starb 2009 plötzlich mit nur 33 Jahren, was seine Bandkollegen schwer erschütterte.

In der Nacht vor der Beerdigung blieben die Bandmitglieder in der Kirche bei seinem Sarg, um ihren Freund nicht allein zu lassen.

Daran erinnern sich Ronan Keating und Co. in einer neuen Sky-Dokumentation über die Band, die am 2. Februar erscheint. Mehr anzeigen

Sie konnten es nicht fassen, als sie die Nachricht erreichte: Es war Ronan Keating (47), der als Erstes vom Tod seines Freundes Stephen Gately (1976-2009) erfuhr und es daraufhin seinen Bandkollegen – Keith Duffy (50), Mikey Graham (52) und Shane Lynch (48) – mitteilen musste. Er wurde vom Anwalt der Band informiert.

«Es wollte einfach nicht in unseren Kopf. Nicht unser Stephen», erinnert sich Keith Duffy laut «Daily Mail» in der neuen Sky-Dokumentation «Boyzone: No Matter What» an den furchtbaren Moment. Und Graham fügt hinzu: «Meine Welt ist einfach zusammengebrochen.»

Gately starb im Oktober 2009 in seinem Haus auf Mallorca. Später hiess es, ein Lungenödem aufgrund einer nicht diagnostizierte Herzerkrankung sei die Todesursache gewesen.

Für seine damaligen Bandkollegen unvorstellbar, dass ihr Freund nicht mehr unter ihnen weilte. Darum wollten sie ihn in der Nacht vor der Beerdigung auch nicht alleine lassen, schliefen in der Kirche neben seinem Sarg, wie «Daily Mail» schreibt.

Bandmitglieder wollten ihren Freund nicht alleine lassen

«Wir wollten nicht, dass er über Nacht allein in der Kirche bleibt», soll Graham in der Serie erklären. Ronan füge hinzu, dass ihr Freund «die Kälte nicht mochte».

Doch die Stimmung sei nicht bedrückend gewesen, erinnern sich die einstigen Boyzone-Stars: «Als alle anderen gegangen waren und nur noch wir fünf da waren, herrschte ein grosses Gefühl des Friedens und der Einheit.»

Die Doku über die ehemalige irische Boyband läuft ab dem 2. Februar 2025 auf Sky. «Zum ersten Mal seit 30 Jahren gewähren die Boyzone-Bandmitglieder seltene und exklusive Interviews über ihre Zeit in einer der grössten Boybands der Geschichte», heisst es auf der Sky-Website.

