Brad Pitt ist zurück – ist der Skandal damit vergessen?

Brad Pitt feiert sein Comeback mit dem erfolgreich Blockbuster «F1» – und einem Image-Makeover. Dabei scheinen sich die Gewaltvorwürfe in Luft aufgelöst zu haben.

Ja, Brad Pitt ist zurück im Gespräch. Und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht: In seinem sehr erfolgreichen neuen Blockbuster «F1» spielt er den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Sonny Hayes, der nach 30 Jahren Pause zurückkehrt, um das erfolglose Team APXGP zu retten. Er dreht zudem ein Spin-off zu «Once Upon a Time... in Hollywood», in dem er seine Rolle als Cliff Booth wieder aufnimmt, er hat eine neue Freundin und ein Image-Makeover bekommen.

Ist also genug Zeit vergangen, um die Vergangenheit von Pitt einfach so zu vergessen?

Wir erinnern uns: Es ist das Jahr 2016. Angelina Jolie reicht überraschend die Scheidung ein. Details über die Trennung werden erst Jahre später bekannt. Jolie beschuldigte Pitt im betrunkenen Zustand, während eines Flugs in einem Privatjet, zuerst sie und dann zwei gemeinsame Kinder tätlich angegriffen zu haben.

Die Anwälte von Pitt bestritten die Vorwürfe. Der Schauspieler gab zu, ein Alkoholproblem zu haben. Er begab sich daraufhin in Therapie. Jolie zog die Anzeige zurück. Nicht wegen mangelnder Indizien, sondern weil Jolie ihre Kinder schützen wollte. Seit 2024 ist die Scheidung offiziell.

Die offene Auseinandersetzung mit seiner Alkoholsucht

Wie Medien berichten, steckt PR-Experte und Krisenmanager Matthew Hiltzik hinter dieser gezielten Imagekorrektur. Er unterstützt häufig prominente Männer, gegen die Gewaltvorwürfe erhoben wurden, darunter auch Justin Baldoni und Johnny Depp.

Ein Kernelement von Pitts neuer Öffentlichkeitspräsenz ist seine offene Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit, insbesondere seiner Alkoholsucht.

Schon 2017 gestand er in einem Interview mit «GQ», mit Alkoholproblemen zu kämpfen, und suchte daraufhin therapeutische Unterstützung bei den Anonymen Alkoholikern.

Kürzlich sprach Pitt im Podcast «Armchair Expert» mit Schauspieler Dax Shepard offen über seine Sucht. Er berichtete, dass er nach der Trennung von Angelina Jolie einen Neuanfang brauchte. «Ich war ziemlich am Boden», erklärte er Shepard. «In manchen Bereichen musste ich verdammt noch mal aufwachen.»

Kritische Fragen gibt es keine. Shepard hakt kaum nach. Pitt wirkt im Interview gelassen und charmant. Laut «Vulture» setzen viele Prominente inzwischen verstärkt auf VIP-Podcasts, um sich dem direkten Kontakt mit traditionellen Medien zu entziehen und dabei die Kontrolle über das Gespräch zu behalten.

Er bringt den alten Hollywood-Glam zurück

Ein weiterer Schachzug der PR-Offensive: Nostalgie. Wer liebt sie nicht? Auf dem roten Teppich der Londoner Premiere von «F1» trat Pitt mit seinem Co-Star aus «Interview mit einem Vampir», Tom Cruise, auf. Es war das erste Mal seit 2001, dass die beiden öffentlich zusammen gesehen wurden. Die Kombi brachte den alten Hollywood-Glam zurück, den die Leute so lieben.

Mit der Nostalgie sind wir aber noch nicht ganz fertig. Brad Pitt hat nämlich sein Aussehen verändert. Tschüss lange Haare, hallo Buzzcut. Die Frisur erinnert an seine «Troja-» und «Mr. & Mrs. Smith»-Ära. Auch seine Outfits sind nun etwas bunter und auffälliger. Sie erinnern an die 90er-Jahre. Satin-Hemden, weite Hosen und Stiefel mit Square Toes.

Und zum Schluss ist da noch die Liebe. Seine neue Freundin Ines de Ramon wird als locker und umgänglich dargestellt. Zudem stärkt eine Beziehung das Bild eines stabilen Mannes. Die 32-Jährige ist in Genf aufgewachsen, lebt heute jedoch in den USA. Dort ist sie in der Schmuckbranche tätig.

Die beiden sollen seit 2022 ein Paar sein. Doch bisher liessen sie sich selten auf dem roten Teppich zusammen blicken. Bis eben vor wenigen Wochen, bei der Premiere in London von «F1».

Blockbuster knackt Rekord

Die Strategie von Pitt und seinem Team scheint zu funktionieren. Der Blockbuster ist ein riesiger Erfolg. Kürzlich hat er die Marke von 552 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten und ist damit der erfolgreichste Originalfilm des Jahres. Er übertraf Pitts bisherigen besten Film, seinen Zombiefilm «World War Z» aus dem Jahr 2013, der 540 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte.

«Wenn ein Schauspieler seine persönliche Veränderung mit einem grossen Film verbindet, wird es schwer, die Kunst von der Person zu trennen», schreibt «Vulture». «Seine Fähigkeit, die Gewalt aus seiner Vergangenheit zu verbergen, zeigt, wie Gewalt gegen Frauen oft als normal angesehen wird. Es ist nicht so, dass die Menschen nicht glauben, was Jolie im Flugzeug passiert ist – sie interessiert es einfach nicht so sehr.»

