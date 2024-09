Pitt präsentiert Schweizer Freundin – nach Jolies Abreise

Brad Pitt stellt neue Freundin Ines de Ramon am Filmfestival in Venedig vor Brad Pitt zeigt sich erstmals – auf dem Red Carpet – mit Freundin Ines de Ramon an der Premiere von «Wolf» am Filmfestival in Venedig. Bild: KEYSTONE Brad Pitt und Ines de Ramon sind seit rund zwei Jahren liiert. De Ramon ist eine Schmuckdesignerin aus Genf. Bild: KEYSTONE Pikant: Brad Pitts Ex Angelina Jolie war auch in Venedig am Filmfestival. Bild: KEYSTONE Angelina Jolie präsentierte ihr neuestes Werk «Maria» am Filmfestival in Venedig. Hier an der Seite des «Maria»-Casts auf dem roten Teppich. Bild: KEYSTONE Brad PItt (r.) und George Clooney (l.) stellten ihren neuen Film «Wolfs» in Venedig vor. Auch dabei die «Wolfs»-Co-Darsteller Austin Abrams (Mitte) und Amy Ryan. Bild: KEYSTONE Brad Pitt war zu einem Spass mit den Medienschaffenden bereit. Bild: KEYSTONE Sie sind beste Freunde: George Clooney (r.) und Brad Pitt (L) zeigten sich bestens gelaunt auf dem Red Carpet in Venedig. Bild: KEYSTONE Brad Pitt stellt neue Freundin Ines de Ramon am Filmfestival in Venedig vor Brad Pitt zeigt sich erstmals – auf dem Red Carpet – mit Freundin Ines de Ramon an der Premiere von «Wolf» am Filmfestival in Venedig. Bild: KEYSTONE Brad Pitt und Ines de Ramon sind seit rund zwei Jahren liiert. De Ramon ist eine Schmuckdesignerin aus Genf. Bild: KEYSTONE Pikant: Brad Pitts Ex Angelina Jolie war auch in Venedig am Filmfestival. Bild: KEYSTONE Angelina Jolie präsentierte ihr neuestes Werk «Maria» am Filmfestival in Venedig. Hier an der Seite des «Maria»-Casts auf dem roten Teppich. Bild: KEYSTONE Brad PItt (r.) und George Clooney (l.) stellten ihren neuen Film «Wolfs» in Venedig vor. Auch dabei die «Wolfs»-Co-Darsteller Austin Abrams (Mitte) und Amy Ryan. Bild: KEYSTONE Brad Pitt war zu einem Spass mit den Medienschaffenden bereit. Bild: KEYSTONE Sie sind beste Freunde: George Clooney (r.) und Brad Pitt (L) zeigten sich bestens gelaunt auf dem Red Carpet in Venedig. Bild: KEYSTONE

Brad Pitt macht im Rosenkrieg gegen seine Ex Angelina Jolie den nächsten Zug: Am Filmfestival in Venedig präsentiert er seine neue Freundin auf dem Red Carpet. Am gleichen Festival stellt Jolie ihren neuen Film «Maria» vor.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brad Pitt und Angelina Jolie bekriegen sich seit ihrem Beziehungsende 2016. Es herrscht Eiszeit zwischen dem ehemaligen Liebespaar Brangelina und der Rosenkrieg dauert an bis heute.

Jetzt folgt die nächste Ohrfeige für Angelina Jolie. Brad Pitt präsentiert auf dem Red Carpet des Filmfestivals in Venedig erstmals seine neue Freundin Ines de Ramon. Pitt promotet dort seinen neuen Film «Wolfs» mit Co-Darsteller und bestem Freund George Clooney.

Auch Angelina Jolie stellt in Venedig ihren neuen Film vor. In «Maria» spielt die Hollywoodschauspielerin die Operndiva Maria Callas. Mehr anzeigen

Angelina Jolie und Brad Pitts Liebe erlosch 2016. Seitdem herrscht ein erbitterter Rosenkrieg. Es geht um Geld, Villen und ihre gemeinsamen Kinder.

Erst diesen Mai beantragte Tochter Shiloh am Gericht, den Nachnamen Pitt ablegen zu dürfen. Der Antrag wurde genehmigt, nun heisst Shiloh Nouvel Jolie-Pitt nur noch Shiloh Jolie. Laut Insidern schmerzt dieser Schritt Papa Brad sehr.

Nimmt nun Brad Pitt Rache an Angelina Jolie wegen der Namensänderung von Tochter Shiloh? Gut möglich.

Der Hollywoodstar hat am Filmfestival Venedig seine neue Freundin Ines de Ramon auf dem Red Carpet erstmals öffentlich präsentiert. Pitt und de Ramon sind seit zwei Jahren liiert. Ines de Ramon ist eine Schmuckdesignerin, die in Genf lebt.

Auch Angelina Jolie war am Filmfestival in Venedig

Pikant: Auch Angelina Jolie weilte am Filmfestival in Venedig. Die 49-Jährige stellte dort ihren neuen Film «Maria» vor.

«Maria» erzählt von den letzten Lebensjahren der weltberühmten Operndiva Maria Callas und spielt Ende der 70er-Jahre in Paris. Angelina Jolie spielt nach drei Jahren Abwesenheit von der Kinoleinwand die Hauptrolle und übernimmt einen Teil des Operngesangs selbst.

Für Angelina Jolie bedeutet der Film ein Comeback, nachdem sie vor einigen Jahren angekündigt hatte, keine weiteren Streifen mehr produzieren zu wollen. In der Schweiz hat «Maria» noch kein Startdatum.

Jolie und Pitt sollen laut Insidern alles drangesetzt haben, sich in Venedig nicht über den Weg zu laufen. Ihr Besuch am Filmfestival sei absichtlich so geplant worden, dass es nicht zu einem Wiedersehen kommt.

Mehr Videos aus dem Ressort