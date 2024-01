Brad Pitts müffelnde Vergangenheit US-Hollywoodstar Brad Pitt soll in seiner früheren WG der Beste darin gewesen sein, so wenig wie möglich zu duschen. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Dies verriet sein Ex-Mitbewohner Jason Priestley in der US-Talkshow «Live with Kelly and Mark». Bild: IMAGO/TT Der kanadische Schauspieler teilte sich in den 1980er-Jahren mit Pitt und einer weiteren Person eine Wohnung. Bild: livewithkellyandmark.com Brad Pitts müffelnde Vergangenheit US-Hollywoodstar Brad Pitt soll in seiner früheren WG der Beste darin gewesen sein, so wenig wie möglich zu duschen. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Dies verriet sein Ex-Mitbewohner Jason Priestley in der US-Talkshow «Live with Kelly and Mark». Bild: IMAGO/TT Der kanadische Schauspieler teilte sich in den 1980er-Jahren mit Pitt und einer weiteren Person eine Wohnung. Bild: livewithkellyandmark.com

Dufte Überraschung: Jason Priestley verriet in einer US-Talkshow, dass Brad Pitt es früher lange ohne Dusche aushielt. Die beiden Schauspieler teilten sich damals eine Wohnung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jason Priestley teilte sich in den 1980er-Jahren mit Brad Pitt eine Wohnung.

In einer Talkshow verrät der Schauspieler nun, dass sie damals immer ein Spiel gespielt hätten, wer es länger aushält, nicht zu duschen.

Pitt war der grosse Gewinner der Müffel-Challenge.

Der Kühlschrank der WG sei hauptsächlich mit Bier gefüllt gewesen. Mehr anzeigen

Bevor er ganz gross rauskam, hauste Brad Pitt (60) in einer WG zusammen mit anderen aufstrebenden Schauspielern. Einer davon war Jason Priestley (54), den man vor allem als Brandon Walsh aus «Beverly Hills, 90210» kennt. Die beiden lebten während einer kurzen Zeit in den 80s zusammen. «Wir wohnten zu dritt in einem Zwei-Schlafzimmer-Apartment in einem wirklich schäbigen Teil von Los Angeles», plauderte Priestley nun in der US-Talkshow «LIVE with Kelly and Mark» aus.

Mit Brad Pitt eine Wohnung teilen? Das würden sich wohl viele wünschen. Doch ganz so war das in der Realität dann doch nicht, wie Priestley in sein früheres WG-Leben einblicken lässt.

So hätten die Mitbewohner immer wieder ein Spiel gespielt, wobei es darum ging, wer es schafft, am längsten nicht zu duschen. «Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich: ‹Alter, wie eklig, was habt ihr euch dabei gedacht?›»

Pitt gewann immer die «Dusch-Challenge»

Auf die Frage, wer denn nun der grosse Gewinner der «Dusch-Challenge» gewesen sei, ist für den kanadischen Schauspieler glasklar: «Brad. Es war immer Brad.»

Dass Pitt heute noch seine Hygiene vernachlässigt, davon ist Priestley nicht überzeugt: «Ich glaube nicht, dass er das noch macht, aber damals konnte er eine lange Zeit ohne Duschen aushalten», so der 54-Jährige in der Talkshow.

Während der dritte Mitbewohner unbekannt bleibt, kam Priestley nach eigenen Angaben gut mit Pitt aus. Er sei schliesslich nicht so schlimm gewesen wie der andere, der ein absolutes Desaster gewesen sei, erinnert sich der «Beverly Hills, 90210»-Star an die frühere Wohngemeinschaft.

Kühlschrank mit Bier gefüllt

Priestley gab in der Talkshow noch weitere Einblicke in das Zusammenleben mit Pitt. Der Kühlschrank sei demnach hauptsächlich mit Bier gefüllt gewesen, wie er lachend gesteht.

Schon in seiner 2014 veröffentlichten Biografie «Jason Priestley: A Memoir» teilte der Schauspieler Informationen, wie es war, mit dem Hollywoodstar Brad Pitt zusammenzuleben. Darin schrieb er, dass sie sich meist von Ramen-Nudeln, billigem Bier und Marlboro-Light-Zigaretten ernährt hätten. Denn: «Wir waren alle komplett pleite damals.»