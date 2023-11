König Konstantin II. von Griechenland heiratete am 18. September 1964 Anne-Marie von Dänemark. Die Braut trug ein Brautkleid des dänischen Designers Holger Blom. Bild: Keystone

Das Brautkleid der einstigen Königin Anne-Marie war 56 Jahre lang verschollen. Nach dem Militärputsch in Griechenland 1967 musste die Königsfamilie fliehen. Nun wurde das Kleid im alten Königspalast wieder gefunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anne-Marie von Dänemark heiratete am 18. September 1964 in Athen König Konstantin. Sie trug ein elfenbeinfarbenes Brautkleid des dänischen Designers Holger Blom.

Nach dem Militärputsch in Griechenland 1967 floh die Königsfamilie Hals über Kopf.

Seitdem galt das Brautkleid als verschollen – bis heute. Nun ist es wieder aufgetaucht. Mehr anzeigen

Anne-Marie von Dänemark war 18 Jahre alt, als sie dem griechischen König Konstantin am 18. September 1964 in Athen das Jawort gab.

Die Braut trug ein elfenbeinfarbenes Brautkleid des dänischen Designers Holger Blom. Beeindruckend war nicht nur die sechs Meter lange Schleppe, sondern auch der handgefertigte Schleier aus irischer Spitze.

Ob Anne-Marie von Griechenland bei ihrer Trauung bereits ahnte, dass ihr Leben nur wenige Jahre später komplett anders aussehen würde?

Nach dem Militärputsch flüchtet die Königsfamilie

Am 21. April 1967 putschte sich in Griechenland das Militär an die Macht. König Konstantin arrangiert sich zunächst mit dem neuen Regime, bevor er am 13. Dezember 1967 aber einen Gegenputsch unternimmt.

Nach dessen Scheitern flüchtet der König ohne Abdankung zusammen mit seiner Familie ins Exil nach Rom. Nachdem die Militärjunta immer wieder nach einer Legitimation durch den König gesucht hat, schafft sie sechs Jahre später die Monarchie ab.

Seitdem galt die Robe als verschollen – bis heute

Weil die Flucht im Dezember 1967 überstürzt vonstattenging, konnte die Königsfamilie nur das Nötigste einpacken. Die Königin musste unter anderem auch ihr Brautkleid zurücklassen.

Seitdem galt die Robe als verschollen – bis heute. Nun ist das Kleid, 56 Jahre nach der Hochzeit von Konstantin und Anne-Marie, wieder aufgetaucht.

Wie der griechische Journalist Andreas Megos auf Instagram schreibt, wurde das Brautkleid bei Renovierungsarbeiten im griechischen Palast von Tatoi, der ehemaligen Hauptresidenz der griechischen Königsfamilie wiedergefunden.

Das Hochzeitskleid soll sich, schreibt Megos, all die Jahre in einem silbernen Koffer mit den Initialen von Anne-Marie befunden haben.

Der Königspalast wird zum Luxushotel

Dass das Hochzeitskleid diese vergangenen sechs Jahrzehnte überlebt hat, gleicht einem Wunder. Denn der Palast von Tatoi war jahrelang nicht bewohnt und befindet sich baulich in einem schlechten Zustand.

Durch einen Waldbrand vor zwei Jahren wurden ausserdem zwei Lagercontainer mit historischen Gegenständen zerstört.

Möglich ist, dass noch weitere Besitztümer der griechischen Königsfamilie auftauchen werden in naher Zukunft. Denn der Palast wird aktuell renoviert. In dem alten Gebäude soll unter anderem ein Luxushotel mit Spa entstehen.

