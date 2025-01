Diese Immobilie in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico diente als Serienzuhause von Walter White in «Breaking Bad». breakingbad.fandom.com

Joanne Quintana lebt in Walter Whites Haus – oder besser gesagt umgekehrt. Weil Fans der Kultserie «Breaking Bad» seit Jahren ihr Anwesen belagern, will sie es nun für vier Millionen US-Dollar verkaufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Besitzerin des Hauses, in dem zum Teil die Kultserie «Breaking Bad» gedreht wurde, will verkaufen.

Für vier Millionen US-Dollar steht die Immobilie zum Verkauf.

Die Bewohnerin hält es nicht mehr aus, dass seit Jahren so viele Fans ihr Zuhause belagern. Mehr anzeigen

Auf den ersten Blick ist ein ganz gewöhnliches Familienhaus in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico. Doch Fans von «Breaking Bad» wissen: Dieses Anwesen ist etwas ganz Besonderes. Denn es diente in der ikonischen Serie als Zuhause von Walter White – gespielt von Bryan Cranston (68) –, seiner Frau Skyler und deren Sohn Walt Jr.

Die Serie, die von 2008 bis 2013 lief, umfasst fünf Staffeln. «Breaking Bad» hat international eingeschlagen und längst Kultstatus erreicht. Fans pilgern seit Jahren zu dem ihnen so bekannten Haus, wollen Fotos knipsen, im legendären Pool hinter dem Gebäude planschen oder werfen sogar Pizzas aufs Dach, wie es Walter White in einer Szene einst tat.

Für die Hausbesitzer ist das alles schon lange kein Spass mehr. Der aktuellen Bewohnerin, Joanne Quintana, reicht es nun endgültig. Dem lokalen Sender KOB 4 hat sie erzählt, dass sie die Immobilie loswerden will. Das Haus steht für vier Millionen US-Dollar zum Verkauf. Der damit festgelegte Verkaufswert liegt weit über dem Medianpreis von 400'000 US-Dollar in der Gegend, wie US-Medien berichten.

«Ich hoffe, sie machen es so, wie es die Fans wollen. Sie wollen ein B&B, sie wollen ein Museum, sie wollen Zugang dazu», so Quintana im KOB 4-Interview. Seit Jahren würden Leute mit Koffern auftauchen, weil sie in die Irre geführt wurden und glauben würden, sie hätten das Haus als Übernachtungsmöglichkeit gemietet.

Einmal stand mitten in der Nacht ein Paket für Walter White vor der Tür

Anfangs hätte die Familie noch Fotos mit den Fans gemacht, die vor ihrem Haus auftauchten. Doch als es eines Nachts um 4.30 Uhr plötzlich an der Tür klingelte, ein Paket adressiert an Walter White vor der Tür stand und sie die Bombenentschärfungseinheit rufen mussten, war klar: «Das war's, wir sind fertig.» Und die Familie errichtete einen Zaun.

Im Durchschnitt würden 300 Autos am Tag vor ihrem Zuhause auftauchen, wie Quintana erzählt. Das erträgliche Ausmass ist überschritten, obwohl sie in diesem Haus aufgewachsen ist. «Dies war seit 1973, also seit fast 52 Jahren, unser Familienhaus. Wir nehmen nur unsere Erinnerungen mit», sagt Quintana entschlossen zu KOB 4.

Es ist «an der Zeit, weiterzuziehen»

Als Quintanas Eltern im Jahr 2006 den «Breaking Bad»-Auftrag annahmen, konnten sie nicht erahnen, was für ein Hit die Serie einmal werden und was das für sie bedeuten würde.

«So etwas gibt es nur einmal im Leben. Du lernst die Schauspieler und Schauspielerinnen kennen», erzählt Quintana dem Sender begeistert. So habe ihre Mutter auch Guetzli für das Team gebacken. Sie erinnert sich: «Bryan Cranston konnte nicht einen einzigen Keks essen.» Dies, weil er in der Show einen krebskranken Mann spielte, der Gewicht verlor. Erst am letzten Drehtag habe er endlich davon kosten können.

Aus den Freuden an den Dreharbeiten wurden schliesslich ein riesengrosser Ärger. Dass die Fans seit Jahren dermassen ihr Haus belagern, will Quintana nicht mehr länger mitmachen. Für sie ist es «an der Zeit, weiterzuziehen». Die Hausbesitzerin merkt aufgewühlt an: «Wir sind fertig. Es gibt keinen Grund mehr, zu kämpfen.»

