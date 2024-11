Pirelli setzt bei neuem Kalender auf natürliche Nacktheit

Der Pirelli-Kalender 2025 feiert natürliche Nacktheit und präsentiert prominente Persönlichkeiten wie Simone Ashley, Vincent Cassel und Padma Lakshmi, fotografiert von Ethan James Green, dem jüngsten Fotografen in der Geschichte des Kalenders.

Die Schwarz-Weiss-Fotografien entstanden in einem Zeltstudio am Virginia Key Beach Park in Miami und setzen auf Natürlichkeit und den subtilen Stil des «Quiet Sexyness».