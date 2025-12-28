Brigitte Bardot ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Die französische Schauspielerin Brigitte Bardot ist tot. Sie wurde 91 Jahre alt. Bild: KEYSTONE

Halb Vamp, halb Lolita: Brigitte Bardot wurde mit ihrem Sex-Appeal über Nacht zum Star. Doch auf der Höhe ihrer Karriere feierte sie ihren Abschied. Nun ist die französische Filmlegende im Alter von 91 gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Filmikone, Sexsymbol, Tierschützerin, Sympathisantin der Rechten und Verfechterin der französischen «Gelbwesten»-Bewegung: Brigitte Bardot sorgte zeit ihres Lebens für viele Schlagzeilen.

Die BB, wie die Französin aus erzkonservativem Pariser Elternhaus auch genannt wird, ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin war Bardot auch Sängerin und veröffentlichte mehrere Alben und Singles. 1973 zog sie sich weitgehend aus dem Showgeschäft zurück. Mehr anzeigen

Mehr als 50 Bücher: Über Brigitte Bardot wurde so viel geschrieben wie kaum über einen anderen französischen Star.

Mittlerweile ist die Liste der Biografien über das Sexsymbol der 60er-Jahre fast ebenso lang wie die der Filme. Eines der Bücher heisst: «Das Rätsel Brigitte Bardot».

Zurecht.

Kaum eine andere Filmlegende warf so viele Fragen auf wie Brigitte Bardot, die nun Alter von 91 Jahren gestorben ist. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf die Fondation Brigitte Bardot.

Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigt die verstorbene Schauspielerin als «eine Legende des Jahrhunderts». Die Filmikone verkörperte ein Leben in Freiheit, so Macron auf der Plattform X.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

«Französische Existenz, universeller Glanz. Sie hat uns berührt», heisst es in dem Beitrag weiter. Macron erinnert unter anderem an Bardots Filme, ihre Stimme, ihren Ruhm und ihre grosszügige Leidenschaft für Tiere.

Das Leben von Bardot war eine Geschichte voller Extreme

Das Leben von Brigitte Bardot war eine Geschichte voller Extreme. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms hat die Schauspielerin und Entertainerin nach über 45 Filmen und 80 Liedern ihre Karriere abgebrochen.

Die Begründung: In dieser Zeit sei ihr Leben sinnlos und oberflächlich gewesen, wie sie in ihrer im Jahr 2018 veröffentlichten Biografie «Tränen des Kampfes» schrieb. Die Zeit sei grauenerregend gewesen, erinnerte sich Bardot.

Ein Martyrium.

Neben ihrer Schauspielkarriere war Bardot auch Sängerin und veröffentlichte mehrere Alben und Singles. 1973 zog sie sich weitgehend aus dem Showgeschäft zurück.

In späteren Jahren machte sie vor allem als engagierte Tierschutzaktivistin sowie mit umstrittenen Äusserungen zur Einwanderungspolitik auf sich aufmerksam.

Ihre Auftritte hatten einst zu Hysterie und Massenaufläufen geführt. Denn BB, wie die 1934 geborene Französin aus erzkonservativem Pariser Elternhaus auch genannt wird, gehörte damals zu den schönsten, begehrtesten und erotischsten Filmstars.

Nur 95 Minuten reichten, um aus ihr einen Star zu machen

95 Minuten hatten gereicht, um 1956 aus ihr einen Weltstar zu machen. In dem Film «Und immer lockt das Weib» spielt sie eine laszive junge Frau, die nach Abenteuern mit Männern sucht.

In dem Drama räkelt sie sich im Evakostüm im Sand von St. Tropez. In einem Frankreich, in dem schon barfüssig zu tanzen ein mittlerer Skandal war, brach die verführerische Schmollmund-Blondine alle Tabus. Sie schockierte eine ganze Nation.

«Die Wahrheit», «Die Verachtung» und «Viva Maria»: Filme, mit denen Brigitte Bardot nicht nur in die Geschichte des Kinos eingegangen ist. Sie schuf ein neues Frauenbild, das sexy und selbstbewusst sein durfte. Aus ihren Affären machte sie kein Geheimnis.

Während ihr Ehemann Roger Vadim mit ihr «Und immer lockt das Weib» drehte, begann sie mit Filmpartner Jean-Louis Trintignant eine Beziehung. Bardot war viermal verheiratet und hat einen Sohn, dessen Erziehung sie weitgehend dem Vater, Schauspieler Jacques Charrier, überliess.

Der Abschied von BB war radikal und endgültig

Von einem Extrem ins andere fiel sie 1973 mit ihrer Entscheidung, sich vor dem Rummel und den Beschimpfungen in ihre Villa «La Madrague» in St. Tropez zu flüchten und sich dort zurückzuziehen. Damals war Bardot noch keine 40 Jahre alt. Ihr Abschied war radikal und endgültig.

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin war Brigitte Bardot auch Sängerin und veröffentlichte mehrere Alben und Singles. 1973 zog sie sich weitgehend aus dem Showgeschäft zurück. Bild: IMAGO/Photo12

Mit derselben Kompromisslosigkeit, die ihre Karriere prägte, widmete sie sich dem Kampf gegen Robbenjagd, Tierversuche und grausame Schlachtmethoden.

Sie verkaufte einen Teil ihres Hab und Guts und gründete 1986 die Tierschutzorganisation Fondation Brigitte Bardot mit Sitz in Paris und rund 40 Mitarbeiter*innen.

50 Jahre lang lebte Bardot zurückgezogen in ihrem Haus am Strand von St. Tropez zusammen mit ihren Vierbeinern, die sie aus Tierheimen und Zirkussen holte.

Kompromisslosigkeit haben Brigitte Bardot oft geschadet

Dass ihr Leben für und mit den Tieren auf viel Häme und Sarkasmus stiess, störte sie wenig. Bardot wusste um ihr Bild in der Öffentlichkeit. «Früher lag mir die Welt zu Füssen, weil ich schön, berühmt und begehrt war, und heute störe ich nur noch», erklärt sie in ihrer Biografie «Tränen des Kampfes».

Ihre Radikalität und Kompromisslosigkeit haben Brigitte Bardot oft geschadet. Wegen umstrittener Äusserungen, sei es zu Einwanderern oder zum rituellen Schächten von Schafen, wurde sie mehrfach verurteilt.

Im Jahr 2012 rief sie zur Wahl der Rechtspopulistin Marine Le Pen auf. Das sei eine bewundernswerte Frau, die als einzige den Skandal um das Halalfleisch angeprangert habe, erklärte Bardot.

In den letzten Lebensjahren sorgte sie vor allem wegen menschenfeindlicher Äusserungen und Publikationen gegen Schwule, Frankreichs Linke, Obdachlose oder illegale Einwanderer für Schlagzeilen.

Sie sei in ihren politischen Anschauungen immer sehr unstet gewesen, räumte BB in ihrer Biografie «Tränen des Kampfes» ein. Sie habe immer für die gestimmt, die ihre Sache vertreten haben. Dazu sollen der konservative Valéry Giscard d’Estaing gehört haben, der Sozialist Lionel Jospin und der linke Jean-Luc Mélenchon.

Bardot: «Ich sage, was ich denke, ob das gefällt oder nicht»

Im Jahr 2019 liess sich Brigitte Bardot in einer gelben Warnweste ablichten – als Zeichen ihrer Solidarität mit den «Gelbwesten». Die Bewegung protestierte damals gegen die Sozial- und Wirtschaftspolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Mit derselben Kompromisslosigkeit, die die Karriere von Brigitte Bardot als Schauspielerin prägte, widmete sie sich später dem Kampf gegen Robbenjagd, Tierversuche und Schlachtmethoden. Bild: Keystone

Sie verstehe, was diese Menschen durchmachen, sie verstehe ihre tägliche Wut, sagte sie in einem Interview der Regionalzeitung «La Depêche». Das ganze Geld werde sinnlos ausgegeben, für Reisen von Politikern in Privatflugzeugen und für Chauffeure, während andere keinen Pfennig mehr hätten, erklärte sie weiter.

«Ich werde mein ganzes Leben lang sagen, was ich denke, ob das gefällt oder nicht», lautet das Motto von Brigitte Bardot. Daran hielt sie mehr als ein halbes Jahrhundert fest – und nährte die Schlagzeilen und die Seiten zahlreicher Bücher.

