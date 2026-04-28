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Familie ist völlig zerrüttet «Ich erreiche sie nur noch im TV» – Sohn von Brigitte Nielsen erhebt Vorwürfe

fon

28.4.2026

Killian Nielsen (Archivbild).
Killian Nielsen (Archivbild).
Imago

Ein zerrüttetes Verhältnis, ein öffentlicher Hilferuf: Der Sohn von Brigitte Nielsen sucht im Fernsehen den Kontakt zu seiner Mutter – weil er sie privat nicht mehr erreicht. Seine Aussagen zeichnen das Bild einer komplett zerbrochenen Familie.

Redaktion blue News

28.04.2026, 10:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Sohn von Brigitte Nielsen sagt, der Kontakt zu seiner Mutter sei vollständig abgebrochen.
  • Er habe mehrfach versucht, sich zu versöhnen, sei aber blockiert worden und sogar persönlich abgewiesen worden.
  • Trotz der Spannungen richtet er im TV eine emotionale Botschaft an seine Mutter und hofft auf eine Annäherung.
Mehr anzeigen

Der Konflikt zwischen Brigitte Nielsen und ihrem Sohn Killian wird erneut öffentlich – und zwar auf ungewohnte Weise. Der 36-Jährige hat sich in einer italienischen TV-Show zu Wort gemeldet und dabei einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um seine Mutter zu erreichen: über die Öffentlichkeit.

Nach seinen Schilderungen ist der Kontakt komplett abgebrochen. Nachrichten würden unbeantwortet bleiben, auf sozialen Netzwerken sei er blockiert worden, und auch im persönlichen Umfeld gehe ihm seine Mutter aus dem Weg. «Das ist der einzige Weg, um mit ihr zu sprechen», erklärt er im Fernsehen.

Die Aussagen stehen im Kontrast zur Haltung von Brigitte Nielsen selbst. Sie hatte zuvor in Interviews betont, familiäre Konflikte nicht öffentlich austragen zu wollen. Gegenüber «Vanity Fair» machte sie klar, dass es sich um eine private Angelegenheit handle, die nicht in die Öffentlichkeit gehöre.

Auch keinen Kontakt zu Geschwistern

Killian hingegen beschreibt mehrere gescheiterte Versuche, die Beziehung zu retten. So soll ein Treffen in Spanien nicht zustande gekommen sein, weil der Ehemann der Schauspielerin interveniert habe. Auch bei einem öffentlichen Anlass in Mailand habe er vergeblich versucht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Die Distanz geht laut seinen Aussagen noch weiter: Auch zu seinen Geschwistern habe er keinen Kontakt. Die familiäre Situation sei über Jahre hinweg zunehmend zerbrochen.

Gleichzeitig spricht er offen über eigene Schwierigkeiten in der Vergangenheit, darunter Alkoholprobleme. Die fehlende Beziehung zur Mutter habe ihn belastet, sagt er – betont aber ausdrücklich, dass er ihr dafür keine direkte Schuld gebe.

Trotz aller Vorwürfe bleibt der Ton versöhnlich. Killian hebt mehrfach hervor, wie sehr er seine Mutter bewundere. «Sie ist eine unglaubliche Frau», sagt er – und richtet am Ende eine direkte Botschaft an sie: «Mamma, ich liebe dich. Ich hoffe, wir können uns wieder umarmen.»

Ob dieser öffentliche Appell Wirkung zeigt, bleibt offen.

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