Brigitte Voss verliebt sich in Steve Lees Doppelgänger

Brigitte Voss hat nach dem tragischen Verlust ihres Partners Steve Lee eine neue Liebe gefunden. Ihr neuer Partner sieht ihrem verstorbenen Verlobten zum Verwechseln ähnlich.

Brigitte Voss lernte Joe Bachmann über einen Post auf Facebook kennen.

Joe Bachmann sieht dem verstorbenen Sänger von Gotthard, Steve Lee, zum Verwechseln ähnlich. Doch für Brigitte sind es Joes innere Werte, die zählen.

Nach Steves Tod fand Brigitte Trost in der Spiritualität, reiste nach Indien und lernte sich selbst neu kennen.

Seit ihrem ersten Treffen sind Brigitte und Joe unzertrennlich – eine Liebe, die Brigitte als Unterstützung von Steve empfindet. Mehr anzeigen

Vor 14 Jahren erlebte Brigitte Voss den wohl schwersten Moment ihres Lebens. Ihr Verlobter, der Gotthard-Sänger Steve Lee, starb bei einem Motorradunfall in den USA – direkt in ihren Armen. Dieser tragische Verlust riss ein tiefes Loch in ihr Leben.

Am diesjährigen 5. August, an dem Tag, an dem Steve Lee seinen 61. Geburtstag gefeiert hätte, ging es Brigitte Voss nicht gut, wie sie der Schweizer Illustrierten erzählt: «Ich weiss nicht, warum ich ausgerechnet dieses Jahr an Steves Geburtstag wieder so traurig war. Es ist doch schon 14 Jahre her, dass er gestorben ist. In den letzten Jahren ging es mir besser», erzählt sie.

In ihrer Trauer suchte sie Ablenkung in den sozialen Medien. Während sie durch ihr Handy scrollte, markierte sie auf Facebook ein Bild, das ein gewisser Joe Bachmann gepostet hatte. Es zeigte Steve Lee an einem seiner Konzerte – wie jedes Jahr postete Joe am Geburtstag des Gotthard-Sängers ein Bild, um seiner zu gedenken.

Schicksalhafte Begegnung

Joe Bachmann, ein 69-jähriger Fan von Steve Lee, bedankte sich daraufhin bei Brigitte für ihre Anteilnahme. Was als kurzer Austausch begann, entwickelte sich bald zu einer intensiven Verbindung. «Dieses Dankeschön hat sich so gut angefühlt, dass ich Joe danach mein Herz ausgeschüttet habe. Wir haben uns die ganze Zeit geschrieben. Später stundenlang telefoniert», erzählt Brigitte.

Die beiden spürten eine tiefe Verbindung – und Brigitte fragte Joe schliesslich, wie er aussehe. Zu ihrer Überraschung erfuhr sie, dass das Profilbild nicht Steve, sondern Joe selbst zeigte. «Unglaublich!», dachte sie, «doch was mich wirklich berührte, waren Joes Worte.»

Am 28. August 2024 kam es schliesslich zum ersten Treffen. Sie verabredeten sich an der Autobahnraststätte St. Katharina bei Luzern – in der Nähe von Joes Zuhause und abseits neugieriger Blicke.

Bachmann sah «schon immer» so aus

«Wir wollten uns nicht in einem Restaurant treffen, sondern an einem Ort, an dem wir nicht auffielen», erklärt Brigitte. «Ich war so aufgeregt! Als ich ihn gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen.» Auch Joe war bewegt: «Ich habe sie in den Arm genommen und gesagt: ‹Jetzt lass ich dich nie mehr los.›»

Joe Bachmann trägt seine Haare und seinen Bart ähnlich wie Steve Lee, hat auch einen ähnlichen (Rocker-)Kleiderstil. Doch Brigitte betont, dass nicht die äusserliche Ähnlichkeit der Grund für ihre Gefühle sei. «Ich habe mich in seine Energie, seine Ausstrahlung und seine Charaktereigenschaften verliebt», erklärt sie.

Joe selbst weiss natürlich, dass er Steve Lee gleicht. Allerdings habe er schon immer so ausgesehen. Es gab Zeiten, in denen er auf Facebook ein altes Foto von sich mit 19 Jahren posten musste, weil empörte Fans dachten, er kopiere den verstorbenen Sänger.

Der Weg zurück zum Glück

Der Verlust von Steve Lee führte Brigitte Voss in die Spiritualität. Nach seinem Tod reiste sie nach Indien, wo sie lernte, vertieft zu meditieren. «Erst dort spürte ich mich wieder, meinen Schmerz und meine Freude», erinnert sie sich.

Auch Joe Bachmann machte eine ähnliche Reise durch die Spiritualität. 2009 erlitt er einen Herzstillstand und überlebte nur knapp. «Nach dieser Nahtoderfahrung änderte ich mein Leben und wurde achtsamer», schildert er. Seit dem Treffen an der Raststätte sind Brigitte und Joe unzertrennlich.

