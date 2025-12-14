Britische Star-Autorin hinterlässt fünf Kindern ein Millionen-Erbe

Die britische Bestseller-Autorin Kinsella ist im Alter von 55 Jahren an Krebs gestorben. Kinsella war ihr Künstlername, sie hiess Madeleine Wickham.

Mit der «Shopaholic»-Buchreihe wurde sie weltberühmt, nun ist Autorin Sophie Kinsella verstorben. Die fünffache Mutter hinterlässt ein Millionen-Erbe – nicht nur dank ihrer Romane.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bestseller-Autorin Sophie Kinsella, bürgerlich Madeleine Wickham, ist im Alter von 55 Jahren nach einem dreijährigen Krebsleiden gestorben.

Mit ihrer humorvollen «Shopaholic»-Reihe verkaufte sie weltweit über 45 Millionen Bücher und prägte eine ganze Lesergeneration.

Neben ihrem literarischen Erfolg hinterlässt sie ihren fünf Kindern ein Millionenvermögen, das auch aus einem wertvollen Immobilienportfolio stammt.

Sie brachte mit ihrer «Shopaholic»-Buchreihe Generationen von Leser*innen zum Schmunzeln: die britische Autorin Sophie Kinsella, bürgerlich Madeleine Wickham. Die 55-Jährige ist nach dreijährigem Kampf gegen den Krebs gestorben. Sie hinterlässt fünf Kinder.

Die Shopaholic-Reihe von Sophie Kinsella erzählt die Geschichte der liebenswert-chaotischen Becky Bloomwood, die trotz Job als Finanzjournalistin ständig in Shopping-Fallen tappt. Mit viel Humor und Herz stolpert sie von einer Konsumkrise in die nächste – und findet dabei immer wieder überraschende Lösungen. Die Mischung aus Witz, Romantik und Gesellschaftssatire machte die Serie zu einem weltweiten Erfolg. Insgesamt verkaufte Kinsella über 45 Millionen Bücher, viele davon aus der Shopaholic-Reihe. Die Geschichten wurden in über 40 Sprachen übersetzt und 2009 sogar verfilmt.

Ein veritables Immobilien-Vermögen angehäuft

Neben ihren weltweiten Bucherfolgen bewies Sophie Kinsella auch ausserhalb der Literatur ein feines Gespür – insbesondere auf dem Immobilienmarkt.

Mit klugen Investitionen und einem guten Händchen für wertsteigernde Lagen baute sie sich ein beträchtliches Vermögen auf. So hinterlässt sie ihren fünf Kindern nicht nur ein literarisches, sondern auch ein finanzielles Erbe in Millionenhöhe, schreibt «Daily Mail».

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Henry Wickham besass sie eine mehr als 10 Millionen Pfund (ca. 10,67 Millionen Franken) schwere Immobilienportfolios mit Objekten in begehrten Lagen: darunter ein denkmalgeschütztes Stadthaus in London City, eine elegante Westminster-Wohnung, ein weitläufiges Farmhaus in Dorset sowie eine wertvolle Immobilie in Croydon, wo Henry zeitweise als Schulleiter tätig war.

Viele der Häuser wurden bereits vor über einem Jahrzehnt gekauft und dürften seither stark an Wert gewonnen haben. Ihre Firma Madhen Media Ltd., über die ein Grossteil der Einnahmen lief, war laut letzten Bilanzen mit über 12 Millionen Pfund (12,81 Millionen Franken) bewertet.

Dieses Vermögen fliesst nun in das Erbe, das sie ihren fünf Kindern hinterlässt – als Ergebnis aus literarischem Erfolg und unternehmerischem Gespür.

