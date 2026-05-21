Der britische König Charles III lebt – auch wenn ein britischer Radiosender am Dienstag seinen Tod verkündete. sda

Ein britischer Radiosender hat versehentlich den Tod von König Charles verkündet. Ursache war laut Radio Caroline ein Fehler, der das vorbereitete Notfallprogramm für den Todesfall des Monarchen aktivierte.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein britischer Radiosender erklärte König Charles wegen eines Computerfehlers versehentlich für tot und aktivierte das vorgesehene Notfallprogramm für den Todesfall des Monarchen.

Zum Ablauf gehörten eine Todesmeldung und eine Schweigeminute im Radio. Die unerwartete Sendepause machte die Mitarbeitenden auf den Fehler aufmerksam.

Währenddessen war Charles lebendig in Nordirland unterwegs, besuchte mit Camilla eine Folkloregruppe und probierte in Belfast irischen Whiskey. Mehr anzeigen

Ein britischer Radiosender hat König Charles versehentlich für tot erklärt. Ein Computerfehler habe dafür gesorgt, dass am Dienstag das Prozedere für den Todesfall des Monarchen aktiviert worden sei, erklärte Radio Carolines Sendechef Peter Moore auf der Facebook-Seite des Privatsenders in der Grafschaft Essex am Mittwoch.

«Wir bitten Seine Majestät den König sowie unsere Hörer um Entschuldigung für alle verursachten Unannehmlichkeiten», heisst es im Post weiter.

Zu dem Prozedere, welches Radiostationen in Grossbritannien für den Todesfall des Staatsoberhaupts bereithalten, gehörte demnach neben der Ansage, dass der König verstorben sei, eine Funkstille zur Andacht. Die Sendepause habe die Radiomitarbeiter alarmiert, dass im Programm etwas schieflaufe, hiess es weiter. Radio Caroline habe «stets mit Freude die Weihnachtsansprache Ihrer Majestät der Königin – und nun die des Königs – ausgestrahlt, und wir hoffen, dies noch viele Jahre tun zu können».

Folklore und Whiskey statt Ableben

Zur Zeit seiner fälschlichen Todeserklärung hielt sich der britische König sichtbar lebendig in Nordirland auf, wo er nach Angaben der Zeitung «Guardian» mit seiner Frau Camilla der Darbietung einer Folkloregruppe beiwohnte und später auch noch irischen Whiskey in Belfast probierte.

Radio Caroline startete nach Angaben der Zeitung 1964 als Piratensender und wurde bis 1990 von Schiffen vor der Küste Grossbritanniens aus ausgestrahlt.

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