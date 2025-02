Er ist der Halbbruder von Kylie und Kendall Jenner: Brody Jenner litt lange unter der Abwesenheit seines Vaters. Paul Smith/Featureflash

Brody Jenner spricht offen über seine Beziehung zu seinen Halbschwestern Kylie und Kendall Jenner und betont seine finanzielle Unabhängigkeit von der berühmten Familie.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Gespräch mit «Bustle» sprach Brody Jenner über das Gefühl des «Verlassenwerdens» durch seinen Vater.

Erst kürzlich soll er von Caitlyn Jenner eine Entschuldigung dafür erhalten haben.

Brody Jenner stellt klar, dass er und sein Bruder Brandon Jenner nie finanziell von Caitlyn Jenner oder den Kardashians profitiert hätten und er auch nicht mit Kylie Jenners Privatjet fliegen dürfe. Mehr anzeigen

Er hat zwei berühmte Halbschwestern, litt jahrelang unter der Abwesenheit seines bekannten Vaters, während dieser mit seiner neuen Frau ein Imperium aufbaute – und sehnte sich immer nach einer Entschuldigung von ebendiesem: Brody Jenner (41) spricht im Interview mit «Bustle» offen über seine Beziehung zu Caitlyn (75) sowie Kylie (27) und Kendall Jenner (29).

Es war nicht immer einfach für den «The Hills»-Star, der sich einen Namen als Reality-TV-Darsteller gemacht hat. Gerade ist er in der dritten Staffel der Fox-Show «Special Forces: World's Toughest Test» zu sehen.

Die Beziehung zu Caitlyn war jahrelang ein wunder Punkt für Brody, während seiner Kindheit hegte er Gefühle des «Verlassenwerdens». Erst kürzlich habe sich Caitlyn bei ihm entschuldigt, wie «Page Six» schreibt, was ihm viel bedeute. «Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Entschuldigung bekommen habe: ‹Es tut mir leid, dass ich nicht da war.›»

Familienbande und finanzielle Unabhängigkeit

Im Gespräch mit «Bustle» offenbarte Brody zudem, dass Kendall und Kylie zwar seine Schwestern seien, sie denselben Nachnamen hätten, er aber kein gemeinsames Bankkonto mit ihnen teilen würde. Ausserdem dürfe er nicht mit dem 73 Millionen US-Dollar teuren Privatjet seiner Halbschwester Kylie fliegen. Der 41-Jährige verrät «Bustle»: «Ich komme nicht dazu, mit dem Pink Jet zu fliegen, obwohl ich das gerne tun würde.»

Immer wieder ärgerte es Brody, dass viele Menschen überzeugt davon sind, dass er ein «Treuhandfonds-Kind» ist, das nicht arbeiten muss. «Es ist komisch, dass die Leute das denken, denn mein Vater hat nie Unterhalt gezahlt. Es war nicht so, dass wir jemals Geld von den Kardashians bekommen hätten», erinnert sich der DJ.

Kendall (links) und Kylie Jenner sind die Halbschwestern von Brody Jenner. KEYSTONE/Jordan Strauss/Invision/AP

Brody stellt klar, dass er und sein Bruder Brandon Jenner (43) zwar durch ihren Vater mit dem milliardenschweren Kardashian-Clan verwandt sind, aber nie von deren Reichtum profitierten.

Laut «Bustle» lehnte Brodys Mutter, Linda Thompson (74), während ihrer Scheidung von der ehemaligen Olympionikin die Möglichkeit von Unterhaltszahlungen ab. Stattdessen soll sie eine Vorauszahlung in Millionenhöhe akzeptiert haben.

Caitlyn Jenner ist Vorbild, wie Eltern es nicht machen sollten

Wer möglicherweise denkt, Brody würde in «Special Forces» seinem Ärger über die Vergangenheit Luft machen, der irrt. Denn als es in der Beichtkabine hart auf hart kommt, stellt er stattdessen seine Beziehung zu seiner im Jahr 2023 geborenen Tochter in den Mittelpunkt und betont, dass sein eigener Vater nur als Vorbild dafür diene, wie man es nicht machen sollte.

«Mein Leben dreht sich nur um meine Tochter», sagt Brody zu «Bustle» und fügt hinzu: «Jetzt, wo ich eine Tochter habe, möchte ich mir mehr Zeit nehmen, um für sie da zu sein, vor allem in dieser Phase ihres Lebens.»

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos aus dem Ressort