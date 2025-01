Brooke Shields spricht über schwierige Ehe mit Andre Agassi

Brooke Shields und Andre Agassi waren von 1997 bis 1999 verheiratet. Ihre Ehe schien nur in der Öffentlichkeit problemlos zu verlaufen. DMI

In ihrer Biografie offenbart Brooke Shields Details über ihre Ehe mit Andre Agassi. Sie beschreibt ihn als eifersüchtig und kontrollierend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brooke Shields beschreibt in ihrer neuen Biografie ihre Ehe mit Andre Agassi als geprägt von Eifersucht und Kontrolle, in der sie sich oft seinen Wünschen unterordnete.

Die Enthüllungen stehen im Kontrast zu Agassis öffentlichem Image, während er seit 2001 mit Steffi Graf ein skandalfreies Leben führt.

Shields, die auch über andere toxische Beziehungen berichtet, ist heute seit 24 Jahren glücklich mit Chris Henchy verheiratet; Agassi hat sich nicht zu den Vorwürfen geäussert. Mehr anzeigen

Schauspielerin Brooke Shields (59) hat in ihrer neuen Biografie «Brooke Shields is Not Allowed to Get Old» über ihre Ehe mit dem ehemaligen Tennisstar Andre Agassi (54) gesprochen. Die Schauspielerin beschreibt die Beziehung als von Eifersucht und Kontrolle geprägt.

Shields und Agassi waren von 1997 bis 1999 verheiratet, und sie erinnert sich an eine ungesunde Dynamik, in der sie sich oft Agassis Wünschen unterordnete.

Diese Enthüllungen stehen im Gegensatz zu Agassis öffentlichem Image als vorbildlicher Ehemann. Seit 2001 ist er mit Steffi Graf (55) verheiratet, und das Paar führt ein zurückgezogenes, skandalfreies Leben. Shields' Schilderungen werfen jedoch ein anderes Licht auf Agassis Vergangenheit.

Shields ist heute glücklich verheiratet

Bereits in einem früheren Buch hatte Shields Agassi extreme Eifersucht vorgeworfen. Ihre Erfahrungen mit toxischen Beziehungen beschränken sich nicht nur auf ihre Ehe mit Agassi. Auch die Beziehung zu ihrer Mutter, die alkoholkrank war, war problematisch.

Heute ist Brooke Shields seit 24 Jahren glücklich mit dem Filmproduzenten Chris Henchy verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, Rowan und Grier. Andre Agassi hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen seiner Ex-Frau geäussert.

