Brooklyn Beckham ignoriert Friedensangebot seiner Eltern

Die Beckhams galten als die perfekte Familie. Doch hinter den Kulissen soll es schon länger brodeln. Brooklyn, der älteste Sohn von Victoria und David, soll am Wochenende Versöhnungsversuche seiner Eltern ignoriert haben.

David Beckham war einer der erfolgreichsten Kicker, die England je hatte. Auf die Erhebung in den Ritterstand musste er trotzdem jahrelang warten. Am Wochenende war es nun so weit.

Beckham wurde für seine Verdienste für Grossbritannien von König Charles III. in den Rang des «Knight Bachelor», eines Ritters ohne Ordenszugehörigkeit, erhoben.

Der langjährige Kapitän der Three Lions darf sich damit Sir David Beckham nennen. Er sei unheimlich stolz, so der Ex-Kicker, «und es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, den ich mit meiner Familie teilen kann».

Familie? Zumindest mit einem Teil davon.

Innerhalb der Familie Beckham gibt es scheinbar, zumindest laut der britischen Presse, schon länger ein Problem.

Brooklyn will familiäre Fehde nicht beilegen

Brooklyn, der älteste Sohn, soll kürzlich sogar den Kontakt zu seiner Familie komplett abgebrochen haben. Auch am Jubeltag seines Vaters schien er nicht gewillt, die Fehde beizulegen.

Derweil deuteten sowohl Vater David als auch Mutter Victoria in zwei Instagram-Posts an, sich versöhnen zu wollen.

«Meine wichtigste und liebste Aufgabe im Leben ist es, Vater zu sein», notierte der 50-Jährige am Sonntag auf Instagram zu einem Post mit zahlreichen Fotos von ihm und seinen Kindern.

Und weiter: «Ich bin so stolz auf euch alle und, wie Daddy euch jeden Tag sagt, werde ich immer für euch da sein, egal was passiert.»

Dann wandte sich David Beckham an seine Frau Victoria: «Mummy, danke, dass du das Wichtigste getan hast und mich zum Vater gemacht hast, es gibt kein grösseres Geschenk im Leben.»

Victoria Beckham veröffentlicht mehrere Familienfotos

Victoria Beckham veröffentlichte ebenfalls einen Post auf Instagram mit diversen Familienfotos und -videos. Darauf sind alle vier Kinder zu sehen, also Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper.

Dazu schrieb die 51-jährige Modedesignerin: «Alles Gute zum Vatertag für den besten Daddy, den es gibt.» Der Text endet mit den Worten: «I love you so much xxxx.»

Brooklyn selbst soll sich bisher weder auf die beiden elterlichen Posts zu Wort gemeldet haben, noch war er bei den royalen Feierlichkeiten vom vergangenen Samstag in London zugegen.

Laut dem «Daily Mirror» seien immer mehr Beckham-Fans in Sorge weil sie fürchteten, dass sich Brooklyn noch mehr von seiner Familie entfernen könne.

Hochzeit war Auslöser für das angespannte Verhältnis

Gemäss der britischen Zeitung soll der älteste Beckham-Sprössling sogar eines seiner Tattoos, das er einst seiner Mutter gewidmet hatte, überstochen haben:

Wo zuletzt noch «Mama’s boy» (auf Deutsch: Muttersöhnchen) gestanden hatte, sei jetzt ein Strauss zu sehen.

Das Bild soll an den Brautstrauss erinnern, den seine Frau Nicola Peltz-Beckham bei der Hochzeit vor drei Jahren getragen hatte.

Nach seiner Vermählung hatte Brooklyn den Doppelnamen Peltz-Beckham angenommen, was Beckham-Fans bereits damals bereits als innerfamiliären Bruch deuteten. Es heisst, der Auslöser der Fehde soll vor allem das angespannte Verhältnis zwischen seiner Frau Nicola und seiner Mutter Victoria sein.

